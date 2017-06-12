正视家暴 异言堂

文：吴荣顺

疑不满女童遭婆婆虐打，该女童的家属拍下整个过程，揭发了可怖的家暴。

阻止家暴的初步，往往是需要勇敢的家人站出来。因为家人，如妻子、如做母亲的没阻止家暴问题的恶化与受对付，往往会导致发生令人心酸的社会新闻。受巨大伤害的更多是无能力保护自己的弱者，如孩子、病老，等等。

阻止家暴，周围的人有责任。在没有能力保护自己的人遭受可怕的伤害的时候，需要的就是有人挺身而出，或是拍照，或是分享，还是举报，就能够让受害者有机会逃出家暴的折磨。

相对其他罪案，家暴常不被民众视为一种罪行，反之视为“家事”。这样的观点是错误的。家暴是可怕的罪行，是需要被法律制裁的。而能够让警方干预的就是因为有人肯不怕麻烦的报警。

与其到施行家暴的家庭中进行破坏性的抗议，不如拿起电话报警。一个报警的动作，分分钟解救的是一个无辜、无奈、无能力的受害灵魂。

警方也不能够以“家事家了”来劝退报警的人士，这样的举动在很大范围内纵容了施行家暴的烂人。大马修改《刑事法典》暨《家暴法令》是可以更好的保护家暴的受害人的，是我们不可以轻易向家暴妥协的。

谨记我们的小小关怀是可以有效阻止家暴带来的严重犯罪恶果的发生，是不容轻忽的。