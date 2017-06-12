请解释 异言堂

文：林英翰

社交媒体出现一个对比图，对比马来西亚和新加坡这几年来的经济成长率，当然，我国的成长率比新加坡高。

让人疑惑的是，我国经济成长比新加坡高那么多倍，但，每天从新山关卡过关到新加坡工作的“马劳”还是有增无减，我国经济成长无法降低国人跨海到新加坡，协助新加坡建设国。

在新山这里的国民看到两国的经济成长对比率，尽管我国比新加坡成长高得多，但不会有感觉，因国人无法在这经济成长中感受到什么，每天还是要排长龙，把自己输出国，为新加坡发展效劳，然后领取比我国币值高3倍多的薪水回国消费，对国家经济作出贡献。

假如我国经济成长，无法让广大的民众感受到生活上有所改善，仍然必须跨海到对岸去工作，不能留在我国讨生活，国家的经济成长率就算是每年10%，又与我何干？

当然，政府长官会说，国家经济有成长，政府才有钱落实各项发展计划，提升硬体设备和落实惠民政策，让国民都可在一个更进步、更繁荣和更美好的国家生活。

政府的眼光是宏观的，人民的眼光是微观的，许多民众因要应对生活上的开销，忙着工作赚钱，很多时候忽略掉生活环境的改变，加上惠民政策不是人人皆有份，手中没有真正握到，感受不到经济成长对他们有什么直接好处，说经济成长只是幻觉。

已一再有人谈起来届大选，突然好像很多人忙起来了，看有没有机会突围，成功被党委派上阵沙场。

既然那么勤劳，请走入基层，向人民讲解，我国经济成长率这几年都超越新加坡，为何还是那么多“马劳”？然后，为何物价那么高，人民消费能力降低？

要让人民学会从宏观看事情，先要跟人民一样，用微观看事情。