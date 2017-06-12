突昏迷8天证实脑血管爆裂 好爸爸需10万救命 北马新闻

（双溪大年12日讯）好爸爸叶宝光突然昏迷不醒，后被证实脑血管爆裂，亟需10万令吉医药费用，让家人措手不及。

叶宝光夫人林爱氵嘉说，丈夫突然病倒，又面对数目庞大医药费用，她一时不知如何是好，因此希望通过本报《好人好事》协助，让她能够为丈夫到医药费救命。

她说，她本身只是一名兼职会计人员，平时替人处理账目协助家庭开销，因收入有限，根本无法承担这么庞大的费用，加上3名幼小孩子教育费，家婆及二姨又分别中风及患有小儿麻痹症，走投无路之下，只好向读者求助。

居住在双溪大年丽雅再也花园的叶宝光（43岁），原本是在一家娱乐中心工作，与妻子林爱氵嘉（35岁）育有3名年龄4至13岁儿子，一家生活乐融融，但叶宝光本月5日晚上9时许突然跌倒昏迷不醒，家人焦虑之际即刻将他送入双溪大年班台医院接受检查，被医生证实脑部血管爆裂后，又转送入槟城班台医院。

叶宝光从5日至今，因病况紧急，一直被院方安排在深切治疗室接受观察，由于爆裂血管是位于脑神经部位，目前暂不宜开刀，惟每天必须接受清洗血液治疗。

“丈夫原是一家经济支柱，照顾家庭，现在突然昏迷不醒，造成我们一家陷入困境，连医药卡也用到一半了，紧接下来还有很多医疗费要承担，家人实在无法负担，恳求社会热心人士雪中送炭，助我们渡过这个难关。”

幼子吵着要见爸爸

4岁幼子叶鑫和一直吵着要见爸爸，由于他年纪幼小，家人直至今天还是没有对他说出真相。

林爱氵嘉表示，丈夫的病况让家人非常担忧，因此她与3名孩子目前也暂在医院居住，以跟进丈夫最新情况，她的二姑叶宝碹也在旁陪伴。

主诊医生告诉我，丈夫的病况严重，劝请我们尽快筹足医药费应急。

家人日夜祈祷 盼叶宝光早日苏醒

“家人日夜祈祷，希望叶宝光早日苏醒过来。”

他已昏迷8天了，怎叫我们不担心呢?

林爱氵嘉指出，丈夫的遭遇让她心理上承受大打击，想到丈夫的医药费及孩子未来的生活及教育费时，她非常的茫然，没有头绪，但却叮咛自己必须要坚强起来。

“丈夫病倒是摆在眼前的事实，我必须要坚强的去面对。”

她表示，有一些善心人士在获悉丈夫的情况后，也协助筹募一些医药费用，对此她深表感激。

马兴松冀善士解囊 明修善社发起筹款

明修善社社长拿督巴杜卡马兴松局绅表示，该社福利组及青年团在获悉这项事件后，第一时间派出代表林明利前往槟城班台医院了解情况。

他说，在了解整个情况后，该社将给予协助。

社长指出，该社遵循宋大峰祖师扶危救困，因此将尽力的去给予协助，发动筹款减轻叶宝光家人的财务压力。

“我们目前已开始发起筹募医药费行动，希望各界善心人士慷慨解囊，给予捐助，并会交予光华日报保管处理。”

有意捐助热心者 义款可交“好人好事”

有意捐助叶宝光的社会热心人士，可直接将义款交到《光华日报》总社“好人好事”义款部或各地办事处，交由本报代收；或者将义款直接汇入“好人好事”户头Kwong Wah Yit Poh Press Berhad户头；CIMB银行户头号码:8004320381或OCBC银行户头号码:730-109307-2。

汇款后须将收据传真到总社义款部04-2617724(9am-6pm)，电邮至donation@kwongwah.com.my，注明转账者英文姓名，同时附上捐款者姓名，电话，地址，捐款对象及款项。

如果是支票捐款，请在支票或WANG POS方式邮寄到“光华日报”义款部，请注明:KWONG WAH YIT POH PRESS BHD CHARITY FUND，地址:19,Lebuh Presgrave ,10300,Pulau Pinang。#