【围殴优步司机案】 5嫌犯获保外 司机延扣届满 北马新闻

（槟城12日讯）“纠众围殴优步司机案”的涉案越南籍女子，因需要配合移民局调查而再被延扣14天，而涉嫌殴打优步司机的5名嫌犯则获保释出外，至于涉嫌非礼的优步司机则于周二延扣届满。

这起事件于6月7日下午3时许，在垄尾路发生。案中称遭非礼的43岁越南籍女子于6月6日，透过优步呼叫载送服务，乘搭一名巫裔优步司机的轿车。不料，途中司机在车上脱裤露出性器官，抓住她的手去握住其下体。

原先该女子打算不追究，但后来在友人的劝说下，建议她告知丈夫，而其丈夫隔天要求她呼叫该优步司机载送，司机一抵达指定地点后便惨遭一群人使用棒球棍、硬物殴打致伤。

东北县警区主任安华奥玛助理总监周一受询时指，由于触犯刑事法典第148条文（持械伤人）的5名华裔嫌犯延扣届满，将于今日在东北县警区总部获得保释出外，而触犯刑事法典第354条文（非礼）的优步司机是于明天延扣届满，故暂时扣押在拘留室里助查。

他说，在移民局调查涉案的越南籍女子期间，其护照暂时被没收，而她也需要等待移民局完成所有调查程序后，才能领回护照。他补充，上述触犯刑事法典第148条文（持械伤人）和刑事法典第354条文（非礼）案的调查报告，将于周二上午呈交予槟州警察总部和总检察司，并建议提控涉案人士。#