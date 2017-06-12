肛门被插 背后烧伤 身有伤痕 少年遭霸凌至脑死（视频） 北马新闻

（槟城12日讯）霸凌“害死”了一名拥有演员及音乐梦想的印裔少年！

一名印裔少年中学时期已遭同学霸凌，直到毕业后霸凌者依然不放过他，最终少年被霸凌者围殴，甚至还用钝器插入少年肛门，直到现在少年依旧昏迷不醒。这名少年纳文（18岁）在中学时，多年来都遭同学霸凌及欺负，身上不时有伤痕，而去年考完大马教育文凭后毕业，原以为不再受到霸凌折磨，惟恶霸同学仍继续霸凌他。

纳文于上周五（6月9日）晚上约11时与另1名友人伯文（19岁），在他住家敦沙顿花园楼下买汉堡包时，突然2名印裔男同学在现场与2人起争执。伤者及友人要求不要再打扰他们，但他们不听，反而致电招另6名男子到场，最终友人及时逃走，而纳文则遭同学掳走，带到附近草场围殴，导致需送入槟城医院救治，过后他已昏迷不醒。

舅舅：恶霸同学不时找上门

纳文在入院后，隔日伤者家属从医生口中得知伤者因为脑部受创缺氧，造成脑死状况，因此为讨公道，今日多名伤者家属在医院底层召开记者会。其舅舅提亚加拉詹代表发言指出，外甥是个温驯的孩子，早前在中学求学时已被同学霸凌，但因家人认为在学校难免有冲突，所以不以为意，但看到这样的状况已不再是霸凌这么简单，反之是虐待。

他直言，外甥在中学毕业后就到外工作等待大马教育文凭成绩出炉，这段时间学校的恶霸同学不时会找上外甥，他相信这些学生都有黑社会背景，不排除要求外甥加入黑社会被拒后，才多次打扰其外甥。

纳文的母亲山蒂在事发当晚，接到一名相信有涉及围殴同学的哥哥电话告知，其弟弟打伤了纳文，并要求母亲带纳文去看医生；最后家属是因接到院方电话后，才赶到医院去。

纳文送到医院时已昏迷不醒，当时医生也告诉家属，伤者身上没伤痕，但隔天在进行脑部扫描后，纳文因脑创伤而缺氧及致成脑死，而背后有烧伤，性器官有伤痕及肛门也被钝器插入。这些伤势资料都是医生口头告知家属，目前还未取得详尽报告，因此提亚加拉詹希望医院尽快做好医药报告，以可还外甥公道。

原本今日是由伤者母亲山蒂召开记者会发表，但因为情绪激动，当场哭成泪人，无法发言。

家属不满警方没及时跟进

同样事件在一周前发生，伤者家属不满警方没及时跟进调查。

提亚加拉詹指出，据他了解，敦沙顿花园在一周前同样有学生面对霸凌事件，导致学生也入院治疗。他说，当地向来都有类似霸凌事件发生，若警方立即采取行动调查，其外甥遭遇的事件就可避免发生。他指槟岛这么小，如果警方无法控制霸凌事件发生，那在全马如何能够控制？

他也希望有面对学校霸凌孩子的父母可立即报警，让警方掌握更多资料，以阻止类似事件发生。他也不满警方和医院行动缓慢，包括警方在还没取得最新医药报告前就宣布结案，以及伤者送院时院方没认真检查。

峇日星盼警方给家属交待

纳文家属的代表律师峇日星指出，他希望警方能彻查此案给家属一个交待，若嫌犯有意致死伤者，警方应该援引刑事法典302条文（谋杀）重新开案调查。

他指出，家属对警方的查案工作上大感不满，指警方调查怠慢，在院方还未完成伤者医药报告前，就草率宣布破案。“我从家属那里得知，死者肛门也有遭鸡奸的痕迹，如果这属事实，警方也得从这个角度展开调查，不要只在办公室内进行猜测，亲自到医院了解伤者的状况。”

他也补充，这纯属刑事案件，一名少年现因为遭殴打命在旦夕，他本身是以代表律师及友人身份协助伤者家属，因此他呼吁各界勿把此事政治化。

警案发当天已确认6嫌犯

针对此案，东北县警区主任安华奥马助理总监指出，警方在案发当天（10日）已确认6名嫌犯，并在展开调查后逮捕其中一名涉案者，另4名共犯也于隔天（11日）落网，而法庭也已批准全部涉案者延长扣留4天至13日协助调查。

他表示，该案件的全部涉案者已被逮捕归案，因此警方宣布成功破案，但对5人的调查还在进行中。他也指，5名涉案者年龄才介于16-18岁之间，5人的尿检都呈阴性反应，他们被逮捕后也都承认当时有殴打伤者。他在向院方确认后，也证实伤者肛门有遭硬物插入而受伤的消息，并表示会继续对此案进行后续调查。#