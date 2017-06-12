逆子为省数百元火化费 垃圾场淋油烧病死父 国际新闻

（北京12日综合电）中国一对兄弟为了省下千元人民币（约600令吉）火化尸体的费用，竟在父亲病逝后将遗体带至垃圾场，然后淋油焚烧后离开。事后父亲的遗体被民众发现并报警，才抓到这两名逆子，2人因涉嫌毁坏、侮辱尸体罪，被警方刑事拘留。

据报道，中国浙江省嘉兴市南湖区警方在本月6日接获民众报案，供称在垃圾场发现一具被焚烧的尸体，经警方核对身分，证实死者为云南省53岁刘姓男子，将尸体拖到垃圾场焚烧的为死者的2名儿子。

兄弟俩供称，父亲在4日晚间病逝住处，5日凌晨1时许，大哥向同事借发快递的电动三轮车，弟弟则负责照看，两兄弟合力将父亲遗体拉至大桥镇某垃圾场，用事先准备好的柴油淋在父亲遗体上，私自焚烧后离开现场。

两兄弟向警方解释，因为怕殡仪馆的火化费用太贵无法负担，才会出此下策。但嘉兴市殡仪馆指出，若亲自将遗体运至殡仪馆焚烧，费用为310元，若用殡仪馆的车辆把遗体送来火化，则收费600元。

根据中国法律规定，目前刘氏兄弟已因涉嫌毁坏、侮辱尸体罪遭警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中，但若罪刑成立，将处3年以下有期徒刑、拘役或者管制。