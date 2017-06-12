寻获与他十分相似男子 美汉无辜被囚17年终获释 国际新闻

（华盛顿12日综合电）美国堪萨斯州一名男子因被指于1999年持械行劫而遭判入狱，重囚19年，他一直否认自己犯案，惟被囚期间多次上诉无果。直至男子经团体协助，寻获一名与他十分相似的人，连案中受害人也难以分辨，男子被囚17年后终沉冤得雪，在上周四获释。

琼斯被指于18年前在堪萨斯州一个公园内抢劫，当年审讯没有物证、DNA测试和指纹鉴定琼斯就是疑犯，法庭只参考了受害人和目击者证供，便判琼斯入狱19年。

直至2年前，琼斯从其他囚犯口中得悉有人和他长得非常相似，于是告诉一个帮助身陷冤狱人士的团体帮忙，警方终于寻获这名与他“饼印一样”的男人。

这名化名“里基”的男子，外貌与琼斯犹如双胞胎兄弟一样，包括五官、发型和胡须，甚至连二人的名字都是相同的，两人在案发时更加住在同一区。

近日，案件终获重审，法院开展新一轮聆讯，就连当年的受害人都指自己分不清琼斯和里基，而琼斯则指自己案发时与女朋友和家人一起，法官最后指没有足够证据将他定罪，上周四让他重获自由与家人孩子团聚。