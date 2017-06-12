美容院美男计 诱骗单身女签单 42颗寂寞的心破财逾百万 国际新闻

（香港12日综合电）单身女士在社交网站、交友程式被搭讪，勿轻信对方只是“结识朋友”那么简单！有陌生男子在网上物色单身女性，依据女事主分享内容投其所好，继而邀请见面认识，惟初次约会即带女方到同一美容院自费做贵价美容疗程，更与美容师夹击，威逼利诱女事主签单购买数十次疗程，损失6000至25万港元（约3300至14万令吉）不等。

香港民主党去年底开始设立美容苦主投诉热线，半年间已接获42宗同类求助个案。各女事主年龄介乎26至47岁，全部单身，在facebook、WeChat、2Date及ECFriend等社交平台收到陌生男士的交友邀请，不料“中伏”，涉款总额达210万港元（约115万令吉）。

据报道，案中男子在社交平台兜搭女事主后，展示好男人一面，又邀请约会，并以自己为涉事美容院客户为由，带女事主到美容院一起护肤。苦主D小姐表示，对方主动结识后，分享一些与父母吃饭、抱着小朋友的照片，令她感觉对方心地善良又顾家，其后答应与对方约会。该男子在约会当天提出到美容院试做疗程，D小姐虽觉奇怪，但不好意思拒绝而完成2小时疗程。职员其后带她入房并不断游说她买疗程，她坚拒签单却被该男子施压，大呼“你即不信我，不当我朋友！”更被按在椅上。D小姐因担心人身安全，终买了8万元疗程。

案中男子及美容院在半年间以相同手法销售，美容院职员夸大疗程功效，声称疗程可预防癌症，又在女事主签约时遮掩条款细节，其后被女事主发现条款与职员口述不一，多处涉触犯商品说明条例，一众女苦主拟集体报警及向海关投诉。