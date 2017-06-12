河南无良狗贩为骗秤 将小狗强行灌水致吐血 国际新闻

（郑州12日综合电）河南洛阳偃师市高龙镇近日出现凄惨一幕，一名无良狗贩为了赚更多黑心钱，向待宰的狗狗强行大量灌水，以增加其重量，期间用手按压狗嘴，不让狗狗把水吐出。可怜重约10公斤的狗，惨被灌入最少两公斤水，当场全身水肿，双眼凸出，还口吐血水。民众拍下的短片上传网络后，不少网民怒骂狗贩太残忍，要求当局重视虐狗问题。

近日网络热传的短片显示，一名狗贩在光天化日下，在大街上向他人示范如何向狗灌水，还要强按狗嘴，被狗狗不吐水。该狗贩先用电线拴住小狗的颈部，然后把狗放在一个上锁的铁笼内，并把狗的头部拉出笼外夹住，然后向狗嘴伸入一根长胶管，直接向狗狗的胃部灌水。整个过程用力按压住小狗的嘴，防止它挣扎吐水，狗狗则表情痛苦。

约数分钟后，狗狗被灌水至全身发胀，口吐血水，且不住挣扎。狗贩估计该狗已无法再接受灌水，才抽出长胶管。该狗贩用暴力抓住狗鼻和狗口，当狗贩松开手后，狗鼻呈现几条红痕，相信该狗已受伤。

该名狗贩表示，每日平均会卖10几只狗，周边好几家餐厅都是他的客户。他不觉得对狗暴力灌水行为是残忍，还得意地说，由于卖给客户的狗都是按重量计钱，每天向狗灌些水，令狗的重量急增10%至20%，每日都可多赚几百元人民币。

不少网民看到该段短片后，怒轰涉事狗贩不人道，“卖狗吃也算了，还要灌水，太残忍”、“该给他试试被灌水灌至吐血的滋味”；另有人呼吁有关部门尽快制订政策，禁止虐狗和禁止进食狗肉。