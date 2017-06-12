涉嫌向警员索贿案 反贪会官员再被延扣2天(视频) Uncategorized

(大山脚12日讯)反贪会官员涉嫌向警员索贿案，延扣期限到期的嫌犯周一再度被警方带上大山脚法庭申请延扣，获推事努鲁拉西达批准延扣2天至周三(14日)。

38岁的嫌犯涉嫌于上周五晚(9日)在马章武莫一间餐馆，向一名肃赌及反风化组警员索取3000令吉贿赂金时，当场遭威中肃赌及反风化组警员逮捕，人赃并获，警方从其身上起获3000令吉。

警方援引刑事法典第384（勒索）条文调查此案。

嫌犯任职于布城反贪会情报组，为在该会服务16年的资深官员。他上周六（10日）上午被警方押送至大山脚法庭，或推事批准延扣3天，周一（12日）延扣期限到期，警方因而再度向推事申请继续扣留嫌犯。

该名官员于周一上午约9时35分与其他十多名嫌犯，乘坐警方卡车抵达法庭，较后在11时15分左右完成程序后离开法庭，身穿橙色扣留服的嫌犯这次面对媒体镜头时，全程把衣服领口拉上至头部遮住脸部。

十余名媒体人员周一早约9时抵达法庭采访此案时，被大山脚法庭保安人员阻止进入法庭范围，保安员以公假为由禁止媒体进入采访，并指他们需先征询当天执勤的推事的批准才可放行，经过多次交涉后，保安员终于在约9时52分让媒体进入法庭大厅范围。