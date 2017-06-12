得子后即卖智障妻 粤翁判囚8年 国际新闻

（广州12日综合电）中国不少农村地区，仍存在买卖女性为妻的落后风俗，广东梅州五华县一名七旬的吴姓老翁，为了延续香火，就向他人买了一名智障的孙姓女子为妻，待孙女为他生下一儿后，再将孙女转卖他人，行径令人发指。

五华县法院近日就案件宣判，判处被告强奸罪及拐卖妇女罪成，处以有期徒刑8年，以及处罚5000元人民币（约3140令吉）。

检方指出，被告曾与一女子成婚，惟双方未生育子女，只收养了两名女儿，后来更离婚收场。急于延续香火的被告，遂在2010年以3000元人民币的向魏某、叶某（另案处理）等人手中，购买智障的孙女为妻，翌年生下一名男婴。

惟两人生活了3年后，被告渐嫌弃智力不正常的孙女，后偶然得知邻村有村民正在为患有精神疾病的儿子找媳妇，被告即通过媒人介绍，以7000人民币元将孙女如商品一样转售予对方。

法院审理后认为，被告违背妇女意志，与患有精神分裂症、无性自卫能力的妇女发生性关系；且以出卖为目的，收买、贩卖精神病妇女，其行为已分别构成强奸罪和拐卖妇女罪，但鉴于被告年纪已大，酌情从轻处罚，遂作出有关判决。