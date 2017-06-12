女子酒醉搭grab car 惨遭色狼司机强奸 国内新闻

（吉隆坡12日讯）搭grab car不幸遇到色狼司机! 巫裔女子声称凌晨酒醉招车，结果惨遭华裔司机强奸，警方逮捕1人助查。

沙登警区主任梅格助理总监指出，警方于本月11日接获一名29岁巫裔女子的投报，声称自己在当天凌晨使用grab car服务，惨遭强奸。

梅格引述女子的口供指出，该华裔司机驾驶一部迈威国产车，将她载往史里肯邦安布特拉柏迈镇的住家附近性侵。

他说，由于女子当时已喝醉，无力反抗，嫌犯事后再将她送回家。

“沙登警方在当天晚上10时，在双溪毛糯一带拘捕一名30岁的华裔男子归案助查。”

警方将于本月13日将嫌犯扣押到八打灵再也法庭申请延扣助查。

涉案司机延扣6天

于今早，警方将涉案Grabcar司机押送至八打灵再也法庭进申请延扣，推事允准嫌犯延扣6天至周六。

嫌犯在被押送至法庭期间，使用衣服遮盖其样子，躲避媒体的拍摄。

现年30岁的华裔司机在昨日遭警方逮捕，一名巫裔女子指於昨日凌晨从八打灵再也SS2一带的某卡拉OK外上车，欲回到史里肯邦安的住家，岂料竟遇上兽性大发的司机将其奸污。据悉，受害者从事网卖生意。