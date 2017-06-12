鼓吹攻击穆斯林 斯里兰卡捕激进僧侣 国际新闻

（科伦坡12日综合电）斯里兰卡警方周日逮捕了强硬派佛教组织“武道巴拉塞纳”的一名高僧。该组织鼓励信徒攻击穆斯林和清真寺，引起了全球的关注。

法新社报道，被捕僧侣现年32岁，是涉及纵火攻击穆斯林，导致该国爆发宗教冲突的首名嫌犯。

警方表示，自4月以来，该国持续发生了16宗重大的纵火案，受害者都是穆斯林，包括民居、商店、清真寺和一处墓园遭到焚毁。

自“武道巴拉塞纳”领导人葛纳纳沙拉潜逃后，警方就面对层出不穷的批评。

警方发言人雅耶柯迪称，落网嫌犯是葛纳纳沙拉的得力助手，警方5月尾促他自首时，这名极端僧侣即躲了起来。

极端高僧仍在逃

他还补充说，4支特别行动部队正在追捕“武道巴拉塞纳”首脑。

这个极端佛教组织声称，他们的首脑是为了保命才躲起来的，同时也否认指使信徒攻击穆斯林。

斯里兰卡人口有2000万人，有超过60%人信奉佛教，极端佛教徒和穆斯林积怨已久。民族主义的佛教组织、包括“武道巴拉塞纳”认为，约占总人口10%的穆斯林企图不当控制政治和商业，影响佛教徒利益。