张智霖秘婚2年后 借《未婚妻》公开靓靓名份 娱乐新闻

（香港12日讯）据星岛报道，填词人黄伟文（Wyman）最爱深夜爆一众歌星好友料，前晚，Wyman再来深夜爆料，上载张智霖（Chilam）于2011年在演唱会献唱《未婚妻》的片段，留言：“是的，是2003那一年Chilam找我特别订制的作品，送给袁小姐，也用‘不公告天下’的方式来公告天下他们俩的关系。”

Wyman说这歌没被传媒看上也没上榜，“超过10年过去了，张先生在演唱会中将这歌轻轻一唱的几年后，却让好多人发现新大陆一样，神奇地在网上疯传，尤其是中国的。”然后续谓：“2011我宣报举办Concert YY 之后，第一个主动给我温暖鼓励‘有需要随时找我’的人是张智霖，我却因为怕自己的作品不够受欢迎，连累他未能赚得足够掌声而担心，不敢鲁莽地把《未婚妻》带上舞台。现在一想，如果这首歌早一点在作品展前被‘平反’，或者我不会那么懦弱，还未听过这首的，可否请你现在给我学一下，好让我在2022年够胆打电话给张智霖。”

Chilam第一时间留言回应：“多谢你，Wyman”及分享了这贴文。Chilam与袁咏仪（靓靓）于2001年2月8日在美国注册结婚，既没任何婚礼仪式也没设喜宴，并隐瞒2人夫妻关系好几年，然后Chilam就在2003年叫Wyman写这歌，间接“公告天下”，难怪Chilam在2011的演唱会上向靓靓唱这歌时，靓靓仍感动得落泪。