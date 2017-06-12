JP日 成为母亲 母子情深 影视

剧名：《成为母亲》

导演：中岛悟

编剧：水桥文美江

演员：泽尻英龙华、小池荣子、板谷由夏、藤木直人、中岛裕翔

类型：亲情

剧情介绍：

柏崎结衣（泽尻英龙华饰）原本过着相夫教子的幸福生活，直到某天，3岁的儿子在回家时被绑架，从此音讯全无。

9年后，母子偶然重逢，而收养儿子的是一名强烈渴望成为人母的女性门仓麻子（小池荣子饰），她们之间又会产生什么样的纠葛？

泽尻英龙华入戏当妈 二婚尚无时间表

泽尻英龙华在日剧《成为母亲》升格当妈，首度扮演有13岁儿子的失婚女性，她表示：“当妈妈是身为女性一生中最大的课题，希望能演好这个从没尝试过的角色，向大家传达家人相处时的温暖感觉。”

泽尻英龙华剧中饰演儿子3岁时遭人绑架失踪的年轻妈妈，她因失去儿子长期陷入低潮，之后也和老公离婚，没想到9年后儿子突然再度出现在她的面前，她开心之余，努力弥补9年来对儿子的亏欠，也希望再次重整已告崩坏的家庭关系。女星小池荣子、板谷由夏都同台演出。

泽尻英龙华10年前在主演电影《尘封笔记本》宣传活动上耍大牌，对媒体提问爱理不理，被冠上“臭脸女王”封号，3年前主演日剧《First Class》终于摆脱恶女形象，不仅演技备受好评，粉丝好感度也大幅上升。

她第一次在剧中诠释妈妈，坦言有一些忐忑不安，但仍希望以轻松的心情迎接新角色的挑战。有过一次失败婚姻的她，被问及何时再当人妻，表示：“结婚对我来说没有时间表，但我知道将儿女扶养长大，是妈妈一辈子的责任，如果将来结婚生子，希望小孩能受到最好的照顾。”