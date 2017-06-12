K韩 寻找真凶 秘密森林 影视

剧名：《秘密森林》

导演：安吉镐

编剧：李秀妍

演员：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、申惠善、刘在明、李璟荣

类型：犯罪、悬疑、惊悚

集数：16集

剧情介绍：

讲述失去感情的检察官黄时穆（曹承佑饰）与正义的警察韩汝珍（裴斗娜饰）一同揭开检查厅内部秘密，捕捉真正罪犯的故事……

曹承佑裴斗娜强强联手

韩剧《秘密森林》由曹承佑、裴斗娜、李浚赫、申惠善主演，讲述了毫无感情的检察官通过揭露检查厅内部的秘密，并寻找出真凶的惊悚故事。剧组表示：“《秘密森林》从开始到结束都难以猜测剧情，场面结构将会比电影场面还要细密。”

曹承佑自《神的礼物——14天》之后，时隔3年回归，而裴斗娜则是暌违7年重返电视荧幕，两大重量级演员将擦出怎样的火花，令观众期待不已。

曹承佑饰演出生时就拥有非凡头脑、但因为一场童年时期的脑部手术而丧失情感，仅凭理性判断失误的冷漠检察官“黄时穆”。在充斥着不正之风的检查厅里，黄时穆是一股清流，突然有一天一具尸体出现在他眼前，一桩桩连环杀人案不断发生，一场不知道谁才是真凶的追击战正式展开。

经常活跃在大银幕上的裴斗娜饰演性格阳光积极、内心温暖的女警“韩汝珍”。毕业于警察大学的韩汝珍在执行过派出所勤务、交警等工作后，终于如愿来到重案组，是个刚刚进入新部门两个月的新参者，她的到来也受到了老刑警们的支援和喜爱。当有命案发生时，韩汝珍总是跑在最前线，认识黄时穆后与他站在了同一条战线。

裴斗娜表示：“我的性格与韩汝珍很不一样，我实际上是属于天生女子的类型。”之后，她还表示：“在追踪犯人的过程中，通过各种具有意义的案件，可以看到有别于其他韩剧的尖锐之处。”

曹承佑则说道：“因为是事前制作的电视剧，我个人进行准备的时间很充裕。在现场，我们也都是很愉快地进行拍摄。”对此，裴斗娜表示：“我和曹承佑真的很有默契，虽然我不知道他是怎么想的，但我是这么认为的。因为他本来的分析能力很好，所以他完美诠释了这个角色。”