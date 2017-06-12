多喝水 预防肾结石 元气｜活力

报道/陆依婷

摄影/陆依婷、网络图片



某公司经理A先生今年50岁，有尿酸、高血压及心脏问题，平时又没有多喝水及运动的习惯，表面上看似健康的他在上班时因突发性剧烈疼痛而被紧急送院，经过检查后才发现原来是肾脏中的小石子在作祟，搞得他痛不欲生。

在我国，高达约20%人口会在一生中面临至少一次的肾结石困扰，严重者甚至会造成肾脏或尿道阻塞、影响肾功能。了解肾结石，才能尽可能预防这在你我身边如此常见的病症。

泌尿外科专科医生刘万荣解释，肾脏是能够将体内不需要的毒物、废物及代谢物透过分泌尿液带出体外的重要器官，同时也具有调整身体水分、电解质浓度、维持酸碱平衡以及内分泌的功能，其他像是维他命D、红血球细胞生成素等重要成分也都需经由肾脏来控制。而肾结石（Kidney stones）是由尿液中的矿物结晶沉淀并慢慢集结所产生的，可由初期类似沙粒般细致的小结石，经由时间堆积成犹如高尔夫球般大小（4至5CM）的结石。

男性患上肾结石的风险较高，与女性病人的比例为3比1，主要原因可能在于男性较容易饮水不足，以及有较多男性需在户外从事体力工作如建筑工等，所以患病几率较高。“本地大多都是以尺寸较小的结石病例较多，并且大多都不止一颗，患人年龄主要介于30岁至50岁之间，属于比较年轻化的疾病。”

刘医生表示，除了需关注大小及数量外，结石的成分与结构也非常重要，最常见且约有高达80%的肾结石是草酸钙结石（Calcium Oxalate）与磷酸钙结石（Calcium Phosphate），而尿酸结石（Uric Acid Stone）的患病率是约为10%，剩下约5%至10%则是鹿角状结石（Staghorn Stone）。

“导致肾结石的原因有很多，我国天气常年如夏，除了最主要的每日饮水不足导致尿液浓度过高让结晶更易集结成石外，造成草酸钙结石、磷酸钙结石及尿酸结石的主要原因其实也来自于饮食，饮食不当，是在本地人身上最常见的主要病因。口味偏重咸、过量食用加工及高蛋白质食品、啤酒、内脏、带壳海鲜、咖啡、菠菜、巧克力、豆类等都将提高生石风险，而鹿角状结石的主要病因则是由细菌感染所造成。”

“尿酸过高除了可造成痛风也可造成肾结石有两个主要原因，首先，如果尿酸太高的话，本身就可以造成尿酸结石；另外一个原因则在于如果尿液中的尿酸含量过高所累积成的结晶体容易让草酸等其他成分的结晶附在上头，形成其他成分的结石。”

此外，若家人患有肾结石，其他成员的病发几率将会提高；先天性肾脏问题如输尿管狭窄导致长期无法将尿液从肾脏排空，长久累积下来也会导致结石问题；而因甲状旁腺功能太高造成体内钙质水平过高，也会形成结石。

治疗与否取决结石大小及位置

若是因剧痛而入院，就必须先注射止痛针帮助舒缓疼痛；若因身体检查而发现肾结石，但却没有因此而造成任何不适的话，治疗与否则需取决于结石的大小。

刘医生表示，若结石小于4mm便可暂时不进行任何治疗，因为此尺寸的结石就算掉出肾脏虽也可能导致疼痛，但却有约90%的几率可透过轻微药物及多饮水的方式，帮助结石被顺利排出体外；若结石大小超过4mm至5mm以上，掉出肾脏后将可能导致输尿管阻塞并因此造成其他后遗症。

“除了结石大小外，治疗方式也取决于结石的位置，最常见的治疗方法是体外冲击波碎石（ESWL），透过仪器从体外向结石制造的冲击波让结石变碎、小至沙粒般后，再让身体自行将碎石排出。只要肾结石的体积不超过2.5cm，体外冲击波碎石治疗都会是最简单的首选治疗方法，不仅不会造成伤口、不需要全身麻醉、无需住院，影响肾功能的几率也很小，只有约有2%的几率会造成肾积血，但一般来说导致肾功能衰退的机会是很少见的。”

若结石大于2.5cm，则必须进行肾穿刺取石手术（PCNL），肾穿刺取石术是从皮肤外开一个小孔让仪器可穿入肾脏，将结石击碎后再吸出来。此治疗属于大手术，需要全身麻醉，并且需住院4至5天后才能出院。也因此手术需要直接进入肾脏将结石击碎，所以也具有一定的危险性，手术过程中将会有导致出血及损坏肾脏的风险。

此外，也可以考虑采用软式输尿管镜雷射碎石(RIRS—Retrograde Intrarenal Surgery) 方法来治疗肾结石。此治疗法是使用一条细微的软式输尿管镜(Flexible Ureteroscope) 从输尿管经过膀胱开口，再一路往上进入肾脏，搭配雷射光纤直接把结石击碎掉。这种治疗法无需在皮肤开洞且隔天就可以出院，不过治疗费用也相对较高。

刘医生补充，若结石数量太多，就需透过开刀才能将所有结石完全移除，可算是所有治疗中的最后选择，但此情况一般也较为少见。

须注意的是，一旦患上肾结石，就代表肾脏本身的功能、生活习惯等可导致肾结石的危险因素已经出现，所以就算透过治疗将现有的结石解决，也有约50%至70%无法改变生活习惯的病患将在五年内再度面临结石的困扰。

输尿管阻塞可致肾脏发炎

刘医生透露，若肾结石可以“乖乖”呆在肾脏内，或因体积非常小而在不知不觉的情况下排出体外的话，基本上并不会造成疼痛，这也就是为什么有的人虽患上肾结石但却完全没有症状；而与一般人以为结石越大就会越痛的理解不同，其实大部分引起剧烈疼痛的结石都是体积较小的结石。

“小结石之所以会瞬间引起剧烈疼痛，就是因为它体积小，能够掉出肾脏并阻塞输尿管，导致肾旁肌肉因过度尝试收缩排出尿液而产生剧烈疼痛，这种疼痛的级别是非常高的，也曾有女性病人形容这种痛比生孩子时的痛更加令人难以承受。除了疼痛以外，也会伴随想吐、尿液带血等症状。”

而没有掉出肾脏外的结石将可能在病人不知情的情况下变得越来越大，一直到肾功能衰退后才惊觉原来自己患有肾结石。针对无症状的病人，唯有透过定期身体检查或验尿才可能有机会发现肾结石。

若病人对输尿管阻塞置之不理的话，久而久之将导致肾功能受到损害；阻塞也可造成肾脏发炎，肾发炎也意味着已被细菌入侵，细菌将可能透过肾脏侵入血液引起败血症，是非常危险的并发症。刘医生补充，若发生阻塞后未在4个星期内接受治疗的话，将可能对肾脏造成永久性损害，发现症状后尽早检查并接受治疗，才能避免终生遗憾。

症状是否会容易与其他病症混淆？

“会的，有的病人的腰部疼痛不那么明显，就会以为只是腰酸背痛；若疼痛出现在右腰或前方位置的话，胆生石或发炎以及盲肠炎也会导致该部位出现相似的疼痛症状。”

最准确的诊断——CT Urogram扫描检查

一般初步检查会用超音波确认肾脏是否已开始出现肿胀，也因大多数患有肾结石的人的尿液都会带有血丝，所以也会进行验尿；而透过针对泌尿系统的CT Urogram扫描检查则可做出最准确的诊断，检视肾结石的位置、数量与大小的准确性高达98%，是目前最好的检查及诊断方式。

病人须日饮2.5至3公升水

刘医生强调，预防肾结石的最好方法就是多喝水，尤其是在工作或运动大量流汗后，更应该要多多补充体内所流失的水分。而刘医生也建议，肾结石病人每天都至少必须饮用2.5至3公升的水。

“其实若只注重饮用多少水是不够的，更重要的是你一天内的排尿量有多少。假设你每天都喝了2.5公升的水，但却长时间在户外工作、流汗量很大，导致排尿量很少且偏浓，相较于在室内工作的人，同样都只喝2.5公升的水的话，就会显得不足够了。所以针对肾结石病人，最好可以将每日排尿量维持在1.5至2公升左右、将尿液颜色维持在淡黄色为佳。

饮食方面，除了应斟酌摄取草酸及尿酸含量过高的食物外，值得注意的是，过多的维他命C也将可能导致残留在体内的维他命C转换成草酸，所以切勿长期过量摄取。