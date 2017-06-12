情真女嫁末期癌男友 珍惜在一起每一天 国际新闻

青梅竹马经理男友患末期胃癌病危，34岁美女为爱，仍坚持与他共结连理，珍惜在一起的每一天，无奈婚后仅10个月，他就撒手人寰。

许鸣浩（34岁，经理）于6月8日凌晨12时左右，因为癌症在医院逝世。他的遗孀张嘉文（34岁，通讯业）昨午在灵堂受访时透露，两人从小青梅竹马，15岁时开始相恋。

怎料，一次胃痛，粉碎了他们的幸福。遗孀黯然忆述，四年前6月的某一天，丈夫突然胃痛，原以为只是不按时饮食引起的不适，岂料，晕倒送院后却被医生诊断他患上末期胃癌，只剩下一年寿命。

“当时，他非常难过，一直问我，为什么是他？我也不知如何安慰，只能抱着他痛哭。”

勇敢抗癌 以亲身经历鼓励他人

许鸣浩很快地接受事实，把悲愤化成力量，决定透过亲身经历鼓励自己和癌症病人，勇敢抗癌。

“感谢上天没在一年后将他带走，反让他多活了三年。从那一刻开始，我们决定珍惜活着的每一天，一起完成他的心愿。”

为了激起许鸣浩斗志，明知他可能随时会离去，张嘉文还是决定嫁给他，并于去年8月20日共结连理。

她表示，丈夫虽不擅长甜言蜜语，但他的贴心举动，却让她相信嫁给他是对的选择。

“我不忍在他最低落的时候离开他，我爱的是他的人，根本不在乎他的病情。虽然医生说他可能只有一年命，但世事难料，我希望在他有生之年，都能天天陪伴他。”

许鸣浩接受化疗，无奈上个月病情恶化，最终抵不过病魔去世。

妻子过后也在面簿表示：“亲爱的，我们来生再见。”一字一泪，显露着对亡夫的万分不舍。

“我永远会把他放在我心里，在我心中他永远是最好的男友、最好的丈夫。”

许鸣浩的遗体停柩在巴西立51街第569座，今天出殡火化。

设脸书网页助癌症患者

设立脸书网页帮助癌症患者，许鸣浩被他们视为心中的“抗癌英雄”。

母亲陈小凤（57岁）表示，许鸣浩与癌症搏斗4年，但从没听他说出半句怨言。

“他非常积极面对癌症，而且还设立了‘Watch Ming Beat Cancer’面簿网页，把每一次的化疗经历及感受分享给其他癌症患者。从中，他结交了朋友，不但开导他们，也鼓励他们一起并肩作战。”

母亲表示，儿子人缘极好，过去几天有很多亲朋好友到灵堂吊唁，当中包括一些曾被儿子辅导过的癌症患者。

“至少有4人告诉我，若不是鸣浩的鼓励，他或她可能不知道如何活下去，并称他为‘抗癌英雄’。我听了非常欣慰，同时也为他感到骄傲。在我心目中，他是个勇敢的战士。”