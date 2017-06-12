全新基因疗法面世 过敏或可彻底治愈 国际新闻

（悉尼10日电）据当地媒体报道，澳洲科学家开发了一种基因疗法，治愈了实验鼠的哮喘病症，预料有望用于治疗包括哮喘在内的各种过敏症状。

来自澳洲昆士兰大学（University of Queensland）的免疫学研究小组开发了全新的基因疗法，通过消除免疫细胞的“记忆”，让其不再攻击相关蛋白质，从而避免过敏反应。

众所周知，免疫系统乃生物抵御外来病原体侵袭的防卫机制，不过偶尔会把无害目标误当成“敌人”，从而引发过敏症状。过敏或严重哮喘其实是免疫细胞与引起过敏的物质（或称过敏原）中的蛋白质反应所引起。

严重的过敏症状不仅会影响日常生活，甚至有致死的可能性。

世界卫生组织（WHO）的数据显示，全球有2亿3500万人口患有哮喘，属于最常见的儿童慢性疾病。

据了解，治疗哮喘和其他过敏症存有难处，免疫细胞中的Ｔ细胞（淋巴细胞的一种）会对过敏原蛋白质留下免疫“记忆”，从而会对治疗产生抗药性。

​​​​​​​为了越过上述障碍，研究员首先把血细胞的原始细胞，也就是造血干细胞抽出，并把能够调节过敏原蛋白质的基因植入，然后再把造血干细胞移植到实验动物体内。

经过改造的干细胞将会增殖成带有调节性蛋白质的全新血细胞，成功解除了特定免疫细胞对这种蛋白质的过敏反应。

​​​​​​​目前研究员仅将新疗法运用在治疗哮喘病症，不过研究小组表示，希望将其扩展至涵盖其他过敏症状，包括花生过敏、海鲜过敏等。最终的目标是将其发展成简易安全的疗法，以一劳永逸地治愈过敏症状。