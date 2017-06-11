逾千商家加入数码自贸区 将设专属平台售产品 国内新闻

（巴生11日讯）交通部长拿督斯里廖中莱表示，我国目前已有1500名商家加入数码自贸区（DFTZ），并将建立专属平台直接连线阿里巴巴电子商务网站，以全面推广国内产品。

他说，若没建立专属平台，我国商家很难突显和促销国内产品，只会浮沉在阿里巴巴电子商务网站的深海里，难以竞争且无法有效引起网购者的注意。

“但是，我国通过成立数码自贸区，建立专属平台，直接连线阿里巴巴电子商务网站，这也已获得阿里巴巴创办人马云承诺，协助促销我国产品至中国。”

“通过建立专属平台，网购者则更容易搜寻到国内不同产品，十分方便。”

他说，政府也积极推动电子商务，数码自贸区为我国数码经济奠定了基础，让国内电子商有一个发挥的舞台。

此外，廖中莱也说，大马普腾国产车股权出售给中国吉利汽车集团是正确的，因为我国政府不能继续拿人民的钱来补贴普腾的亏损。

他说，有多间外国大公司要收购普腾股权，中国吉利汽车公司无疑是最好的选择，因为没有收购超过50%的普腾股权。

“吉利汽车公司市场大丶潜能大，通过与该公司的合作，未来将大幅提高普腾的竞争力。”

他并指，为了提升普胜未来的竞争力，莎阿南的工厂将关闭，全面移至丹绒马林的工厂，这是为了集中生产力。

另一方面，廖中莱强调，全长688公里的东海岸铁路计划，将连接关丹港口至巴生港口，明年一旦建竣，不只东海岸受惠，巴生也会受惠。

他说，大马华裔不要自认被边缘化丶被打压，华裔本身就是国家的主人，华团必须积极加入国家主流内，将华人本土文化丶马来文化丶印度文化进一步加强，成为大马多元文化的体制，国家才能更强大。

“华裔要善用我国独有的多元文化体制，展现在世界舞台上，并且发扬光大。”

廖中莱：若无中资难启动发展项目

也是马华总会长的廖中莱强调，中国倡议的一带一路，中资绝对不会抢走本地商家的饭碗，如果不是中资来国内参与发展项目，我国根本没有办法启动所有的发展项目。

他说，中资参与国内发展项目，我国政府会确保50%工程保留给国内商家。

他认为，一带一路是一个非常好的商机，它将带来整个大环境的改变，一带一路并不是“独唱式”，而是“合唱团”，让连线国家一起参与发展项目。

“大马是其中一个最早期加入支持一带一路的国家，不只提供项目给中国，也让中国参与国家发展。”

“因此，让中资参与国家发展，绝不是抢走本地商家的饭碗，这种思维是错误的。”

他是今早在巴生福建会馆与巴生华团领袖交流时也举例指，全长达297公里的南马双轨火车工程，我国政府原本限定保留50%工程给本地公司参与，但最后本地公司得到超过50%工程。

“此外，投资额高达400亿美元（约1682亿令吉）的马六甲黄金港计划，第一期工程的发展达100亿美元（约420亿令吉），如若没有中资来发展这个项目，根本不会有人来投资这庞大的发展计划，或甚至可能沦为一项白象计划。”

他说，中国来发展黄金港，是确保货船和货柜进来黄金港，因为黄金港达80%的货船都来自中国，而中国船也需要维修站。所以，我国与中资合作肯定不会吃亏，反而会带动国家经济发展。

他强调，只有一些政治人物利用政治手段，以中资来马投资将抢走本地商家的饭碗来误导国民，但政府并不担心这一点，反而会以实际例子，以发展项目来“说真话”。

交流会由隆雪华堂执行长陈亚才主持，出席者包括巴生福建会馆会长拿督郑今智丶署理会长苏学民丶大马广东会馆联合会署理总会长拿督锺文兴丶巴生广东会馆会长拿督陈治年丶副会长拿督斯里郑明发丶巴生海南会馆会长莫春泽丶雪隆同安会馆会长郭可培丶巴生福州会馆会长韩少霖丶巴生苏氏宗亲会会长拿督苏钰支丶大马林氏宗亲会总会执行顾问丹斯里林顺平丶巴生滨海吴氏宗亲会会长拿督吴亚烈丶雪隆济阳辛柯蔡副会长蔡崇华丶雪州厦门公会会长庄祥发等。