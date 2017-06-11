刘镇东斋戒月市集派蜜枣 遭拦阻酿肢体冲突 国内新闻

（居銮11日讯）行动党居銮国会议员刘镇东与希望联盟领袖周六下午到斋戒月市集派蜜枣，再遭一群人拦阻，间中酿成肢体冲突。

刘镇东已就此事报案，在报案书内，他指大约在下午6时45分，当他们踏入干湿市集分界线时，一群与他们相识的年轻人阻止他们进入干货市集。

“他们拉了3张桌子，我们认为他们意图阻止我们进入干货市集，最终爆发冲突。”

他声称，这群年轻人提高声量，对派枣的一行人口吐污言秽语。

“其中一名人士动粗，向一名居銮社区中心职员动手，连带击中我的脸部，导致眼镜跌在路上。”

刘镇东是连同行动党明吉摩州议员陈泓宾丶其特别助理赛奥马和土著团结党居銮区部主席拉扎里等人，探访居銮市区斋戒月市集，并派发蜜枣予公众。

除了刘镇东，赛奥马及拉扎里也针对此事报警。

赛奥马随后也发文告称，其中一名拦截者，曾在3年前阻拦刘镇东团队。当年，该名年轻人要求刘镇东等人出示派发蜜枣公函。

“此事令人感到遗憾，斋戒月不应有憎恨丶暴力和恶言。”慕尤丁声援刘镇东

穆斯林须展现尊重

土团党主席丹斯里慕尤丁发文告声援刘镇东等人，并指伊斯兰教没有教导信徒对任何人动粗，反而教导信徒和平及怜悯。

对于刘镇东等人所面对的阻挠，他表示深感失望和伤心。

“虽然他不是穆斯林，但也不应该阻止他派发蜜枣，还以秽语责骂。更何况，他是一名国会议员，有责任不分宗教及种族，会晤选民。”

“每一名穆斯林必须展现真正的伊斯兰价值观。”

慕尤丁强调，全民必须奉行团结精神，而且伊斯兰教导群众相互尊重。

此外，难能可贵的是，虽然来自不同的政治阵营，但是青年与体育部长凯里也通过推特抨击滋事者。

“我们必须谴责这种做法，特别是在斋戒月期间。尽管政见不同，也无需如此行事。”