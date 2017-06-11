反对党力争地不老区 马华准备捍卫原土 国内新闻

（新山11日讯）马华署理总会长拿督斯里魏家祥预料，地不老区是反对党之间在来届大选兵家必争之地。

“伊斯兰党在上届大选赢得优景镇州席，但诚信党已表明要在来届大选竞选该州席，前者又不肯放手。另外，公正党仍想再上阵地不老国席，可如今伊党和公正党又已断交，而优景镇州席又属于地不老国席。同时，民主行动党认为自己比公正党更有机会，也虎视眈眈，想在来届大选上阵该国席。”

“更多人来打，局势会怎么改变，我们都不知道，但机会是留给准备好的人，而马华已准备好了。”

也是柔州联委会主席的魏家祥，是周六晚出席马华地不老区常年代表大会时，这么表示。

他也说，随着柔州不断发展，振林山和地不老是人口增加最多的两区，从以前的8万至9万人，增加至如今的10几万人。伴随着新选民登记，那些新增的1万多张选票是马华在地不老区面对的新挑战，因此绝不能掉以轻心，该区的政治生态可能发生改变。

因此，他希望能把过去的“老战友”找回来，在来届大选赢得漂亮的胜仗。同时他强调，党员可争取成为候选人，但一旦党中央确定人选，不论是谁，都要以保住党的江山为重。

另外，马华总会长拿督斯里廖中莱说，目前已有不少于1万人参与备战大选，这些人都已清楚大选操作。

“不过，过去马华采用的组织战已明显不足，如今要再加上宣传战、社交媒体战和科学战，带动更多人加入圈子，了解他们的需要。”

他也说，要备战全国大选，就要从区会和支会做起，包括让旧党员“回家”。

他还说，国阵的组织精神是可取的，希望联盟正学习，但是后者是学习不来的，因为国阵精神是建国以来创立的精神价值，包括互相尊重、合作、推动和谐、推动全民团结和推动共识的精神，这些不论是民联还是希联都没有。

“反对党可以开空头支票，但是马华是执政党，我们是政府，就要交出成绩单。”

该区国会议员邱思祥有信心，马华地不老区来届大选的华人票不比上届差，因为他自认对得起华社，他们也从来不撒谎，不像反对党一样。不过，碍于“一些因素”影响，可能会影响马来选票，对此他们也只能继续做下去，并强调和巫统的关系很好。

他也认为，境外选民或在新加坡工作者，在来届大选可能不会回来投票。

“他们根本不清楚我们做了什么，他们也不需要我们的服务，因此不用选一个有做工的议员。”

较早前，马华地不老区会主席黄有益说，该区目前已有11万4000名选民。

邱思祥无意再上阵

由于廖中莱在致词时表示希望地不老区在来届大选扮演领头羊角色，记者较后在记者会上询问该党在该区候选人方面有哪些考量及是否会再让邱思祥继续上阵，廖中莱仅表示党中央会听取区会意见后，再做决定，始终不愿透露候选人；一旁的邱思祥则猛摇头，表明自己已无意再上阵。

廖中莱说，该党重点是守住地不老区，人选方面，党中央作出决定并同国阵成员党讨论后，再对外宣布。

“我们也不会定下要赢得多少选票目标，更重要的是除了赢得地不老区外，还要帮助其它选区，如振林山。”

他也说，民调显示华裔选票有回流迹象。他也认为，华人把选票投给反对党后，反对党并没有珍惜，反而把这股珍贵的政治力量浪费了，他希望华裔选民能继续支持马华。

另外，现年72岁的邱思祥则不断开玩笑以“自己已‘27’岁”，表明自己无意再上阵，趁着最好的时光隐退。

他也说，该区部有很多优秀党员，因此不希望党中央派“天兵”。

“这不是针对个人，而是对该区部党员公平。”

出席者包括马华柔州联委会署理主席拿督郑修强及地不老区会署理主席沈德祥等。