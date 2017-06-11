王赛之：为备战大选 马华妇女组沿户访问1个月 国内新闻

（吉隆坡11日讯）马华妇女组主席拿督王赛之表示，为了备战来届大选，马华妇女组将进行为期1个月的沿户访问工作以了解华裔民情，以便国阵调整策略并在来届大选中胜出。

她说，这次访问动员马华上下人力资源，包括全国马华、马青、妇女组和女青年团，策划在全国进行访问，以便在第14届大选前掌握民情，尤其是调查华裔选民的支持倾向。

她透露，该组计划在6月15日至7月15日为期1个月的时间进行访问，内容包括民生课题，之后将结果提呈至马华，预测7月15日全国各州的民调统计将会结合。

“民调结合后，我们再重新策划，重新调整以及策划，更新策略，以便能够捍卫原有的选区、收复上届失去的国州议席，不能胜出的至少能减低对方的多数票。”

她今日出席甲州与雪马华妇女组人民连线机制（JR plus)培训营记者会时，如是指出。出席者尚有甲州马华妇女组主席陈文菊、雪州马华妇女组主席拿督王钟璇和玻璃市州马华妇女组主席黄金莲等。

王赛之指出，国阵基本票是女性，所以沿户访问主要也会以女性为目标。

“相信国阵稳定发展，多元包容政策是女性选民关注的特质。”

她认为，首相拿督斯里纳吉上任首相以来，推出许多捍卫女性权益的政策，以及有利女性的条法律条文；她指女性主要是以家庭为主要考量，希望家人与孩子能在和谐中庸的环境安居乐业生活，因此多数也是国阵的支持者。

她透露，雪州共有74万5207名选民，女性比男性多1.52%，男性占49.24%，女性占50.76%；而甲州则有15万1706名选民，女性多1.1%，男性占49.45%，女性占50.55%。

她还说，民调将聆听人民的心声和了解民生问题，以便能够寻找策略和协助华社解决民生问题，希望华社能够给予配合，趁此良机将自身问题传达予人民连线机制团队，别避而不见。

此外，王赛之说，这是第一次马华中央妇女组配合大选所进行的系统化干训，由马华中央主催，妇女组主办，以及各州联委会联办的培训营。

她透露，今日是甲州和联邦直辖区的人民连线机制培训营，而上周是直辖区、登州和吉兰丹，接下来将到森州、吉打和槟城。