一砖一瓦筑流连宿Durian Guesthouse 悠闲田园风让旅者流连忘返 做生意

报道：李诗琴

摄影：部分照片由受访者提供

在古来新村，有一间由一对夫妻档经营，名为“Durian Guesthouse”，或称为“流连宿”的民宿。这间民宿不卖榴梿，但业者希望旅者在自己一砖一瓦筑起的梦想里，流连忘返。

记者刚进屋内坐下，张泰顺（38岁）和太太李慧君（30岁）即泡来一壶茶。刚从屋外园地摘下的蓝豆花，让透明玻璃杯里的茶水呈现紫蓝色。将杯子放到鼻下轻轻一闻，那是香茅叶的香气，放入嘴边小酌一口，香茅的味道沁人心脾。真是色、香、味俱全的一壶自然花茶。

张泰顺原在新加坡开手机店，李慧君则在新山做手作和当自由设计师。在新加坡打拼十余年后，他渐渐对忙碌又没时间陪伴太太的生活感到厌倦。

2015年，由于其手机店租约将在7月到期，他找到了一个放下忙碌生活的契机。

“我曾有很多兴趣，包括绘画、运动和农耕，但最后都没变成专业。当时租约到期恰好是个机会，让我可以做自己喜欢的事情，否则若续约，我的梦想就得再拖几年。”

起初，来自士乃的张泰顺，打算在士乃新村找一间空屋开咖啡厅，偶尔办一些活动。几经打听，都没找到“投缘”又恰好有人想租卖的空屋，后来才从街坊口中得知，古来新村有一间废置3年多的空屋，屋主也有意要卖。

“我们一直很喜欢乡下房屋，希望能用它来做一些生意，但由于这间空屋面对停车位问题，我们决定改开民宿。”

既然已废置3年多，整理和规划起来自然不容易。由于木屋已有损坏，他几乎重建该屋，仅保留木门等原建材。屋内一些家具，包括睡床和桌椅，则是靠装修商赠送的木材制作，还有一些是从老家搬来或朋友赠送的旧家具，尽可能不购买新物品。

历经14个月翻修后，夫妻俩的梦想终于在去年10月结果了。由于该民宿位于该新村榴梿路（Jalan Durian），他们索性将民宿取名为“Durian Guesthouse”，中文名则为“流连宿”。

张泰顺：根据地形种合适蔬果 收成慢仍坚持自然农法

走出屋外，是一片农地，让住宿者有一种归隐田园的感觉。由于民宿经营不稳定，碰上淡季没什么住客时，夫妻俩过着男耕女织的生活。

张泰顺采用自然农法种植，慧君则做些手作。他们也利用种出的农产品制成果酱和饮料等产品。

他解释，自然农法是根据地形种植合适的蔬果。虽需不断尝试且收成慢，但一旦找到适合的植物，它们甚至能长到比野草还好。

“植物间的种植讲求搭配，如我们在一些蔬菜旁种植有强烈气味的植物，或在果树下种植野菜去覆盖土壤。我也尽量用手拔野草，且不会一次拔太多。”

“我们不应把植物想得很脆弱，它们会有自己对抗自然侵害的方式，因此我们都不去干扰植物原始状态。就像如今市售番茄外皮很薄，就是菜农长期保护的结果，而我们自己种的番茄，外皮很厚。”

说罢，他拿来一粒刚摘下的小番茄请记者品尝，果然，自家种植的番茄，外皮又厚又硬。

目前，他们除种植杨桃、香蕉、红毛丹、红毛榴梿、牛油果和龙眼外，也回归原始，种了不少如今不怎么有人吃的野菜，以至于得用“买水果，送野菜”方式，向顾客推广吃这些野菜。

未来将办民俗活动 园地变“食物森林”

目前，“流连宿”共开放3间房间，包括一间背包客房。客源中，以新加坡旅客和本地旅客各占40%，其余是外国旅客。

夫妻俩希望，接下来能在民宿办些了解当地风土民情的活动。他们还有一个远大梦想，即将屋前那片园地，变成一个“食物森林”（food forest），不同高矮植物按层次生长，并能稳定支持5至10户家庭的蔬菜供应。

“虽然前后收入落差大，但至少完成我们想做的事。”