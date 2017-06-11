林连玉基金促郑福成 撤销尊孔校地争夺诉讼 国内新闻

（吉隆坡11日讯）林连玉基金今日严正促请尊孔国民型中学董事长丹斯里郑福成，即刻撤销尊孔国中欲争夺尊孔独中校地的诉讼。

该基金发布文告称，无论是从情丶理或法的角度考量，还是从无可辩驳的历史事实来看，尊孔校园现有的2.3英亩校地毫无争议地乃属于尊孔独中所有。

“而郑氏此项诉讼，难免让人怀疑此中是否别有意图？有鉴于此，林连玉基金吁请全国华团及广大华社民众密切关注事态之发展，并在必要时给予尊孔独中大力的支援。”

吴建成：地契志明属独中

林连玉基金主席吴建成指出，尊孔校园出现独中与国中长期并存的尴尬格局，乃是马来亚立国初期当局强行实施欲消灭华文中学的1961年教育法令之“政治产物”。

“当时兼任尊孔副校长的教总主席林连玉先生，毅然领导华社为反对华文中学改制，在威迫利诱下，尊孔中学董事会最终在1962年接受改制的同时，也获准开办独立中学以延续华文中等教育的使命。当时，独中与国中的关系可说是势不两立的。”

吴氏指出，尊孔国中董事会的首批15名成员乃是尊孔中学董事会于1962年12月10日由曹尧辉主席主持的董事会议上推选出来的；而尊孔国中的章程也是尊孔中学董事会拟定的。再者，尊孔“独立中学”的称呼乃是政府为了与尊孔国中有所区别而强加于尊孔中学的。因此若论资排辈，尊孔国中应算是尊孔独中的别子了。

吴氏进一步指出，尊孔学校地契明确志明属于尊孔独中是不容争议的事实，而教育部于上世纪60年代初与尊孔中学董事会处理有关尊孔改制的来往函件中，也毫不含糊地承认尊孔独中是尊孔校地的唯一拥有者。

吴氏透露，有关尊孔国中迁校一事，早在1965年国中董事会即已应独中董事会之要求而向政府申请拨地迁校，可惜最终没有实现。这项事实也从一个侧面说明尊孔校地并不属于尊孔国中。“令人百思不得其解的是，50多年前即已向政府申请拨地迁校的尊孔国中，今天突然不再提迁校，反而提出要更换校地信托人，以平分尊孔校地的荒唐要求。”

在涉及国民型中学迁校的课题上，吴建成举例经迁校后的大山脚日新国中与巴生中华国中，经过20余年后的今天，两校学生大量增加，校务经已取得长足的进步，而留在原校址发展的两所独中，亦因有了更大的发展空间而欣欣向荣。

“反观尊孔国中，尽管有多次的迁校良机，却以各种难于令人信服的理由迟迟不肯搬迁；而今甚至搞了一出与尊孔独中争夺校地的法律诉讼闹剧。其中动机，的确耐人寻味。”

吴氏认为，当前国内外形势对华文教育的发展是非常有利的，而经过一段时期内部纷争的华教队伍，近来也开始整合力量，重新团结。

两校董事应协商解决

吴氏指出，在新的形势下，独中与国中已从历史上势不两立的竞争对手，演化成为当前可以合作丶也必须合作丶互助互补的战略伙伴。配合着全国普选的即将到来，尊孔两校董事会应该坐下来共同协商有利于两校合作发展的方案，特别是如何促成尊孔国中的早日建校及迁校，而不是另生枝节闹不和，开历史倒车。

最后，吴建成吁请尊孔国中董事长郑福成，认清形势，正本清源，撤销其对尊孔独中有关“恢复”两名所谓国中董事产业信托人的诉讼，以及其对尊孔独中董事长黄位寅的起诉；与此同时主动与尊孔独中董事会协商，如何促成尊孔国中早日迁校之大计。