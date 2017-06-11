误点藏间谍软件链接 国际公司被网骗450万 北马新闻

（亚罗士打11日讯）链接网址暗藏间谍软件（SPYWARE），吉中双溪大年一间货船燃油供应挂牌公司，遭网络诈骗集团利诱点击邮件里的链接网址，结果跌入电子邮件欺骗陷阱，公司平时进行的海外交易资料被盗取，先后2次被骗走450万令吉。

伪装成生意来往公司

吉州总警长拿督阿斯里表示，网络诈骗集团通过电邮通知用户中奖或资料被盗用等心理战术，利诱用户点击邮件里的链接网址，结果有关网址暗中隐藏了间谍软件（SPYWARE），用户在海外的交易资料已暗中被该软件收集。

他说，网络骗子在盗取用户的海外交易资料后，通过邮件冒用乍看之下极为相似和该公司经常有生意来往的外国公司网址和用户接洽，让用户在没察觉之下把货款转入网络骗子的银行账户。

他指出，47岁的案件投报者是货船燃油供应的国际公司董事，他于5月31日接获一封来自新加坡燃油供应商的邮件，要他把货款30万9000美金（130万令吉）汇入美国一间银行，并在6月2日再次接获邮件要他把货款76万美金（320万令吉）付给香港一间银行。

瞄准有海外交易商家

他说，受害者付了2次货款，最终致电向新加坡燃油供应商查询，才知道掉入网络诈骗集团的圈套。

他表示，这些网络诈骗集团的目标是有进行海外生意的商人，为此，他促请商家们在进行海外交易之前，必须事先向对方求证，以免让网络骗子有机可趁。