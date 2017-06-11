疑斋戒月市集食物腐坏 3人食物中毒送院 国内新闻

（新山11日讯）因食用从斋戒月市集购买的腐坏椰奶贻贝，3人食物中毒送院就医。

这3名受害人来自同一个家庭，他们是5月31日下午5时在斋戒月市集购买食物享用后，出现食物中毒情况。古来县卫生局于隔日（本月1日）从古来医院接获相关投报。

柔州卫生及环境委员会主席拿督阿育拉末今日发文告指，受害人表示当日他从古来斋戒月市集购买羊肉大骨汤、安邦饭、酿豆腐、红豆冰、椰奶贻贝、叁巴炒肺和叁巴茄子等食物，并在椰奶贻贝里闻到发酸发臭味道。

“当局将其中4种食物样本，即羊肉大骨汤、椰奶贻贝、叁巴炒肺和叁巴茄子拿去化验，也将2名摊贩手部抹片及粪便样本拿去化验。”

“当局也于本月6日检查准备食物的档口，档主已被当局下令进行清洁工作。目前，该摊位已在传染病预防与控制法令下被令关闭。”

他说，调查显示，档主于当天上午9时开始准备生食，中午12时完成烹调。由于烹调过程中食物受热不均，导致无法长时间储存，才造成生食上的细菌没完全被杀死。受害人相信是感染腸炎弧菌才食物中毒。

他也说，当局已对所有摊贩完成健康和卫生教育工作。截至昨日，柔州已有1144个单位被检查，有56张32B通告是因摊贩触犯2009年食物清洁条规而被开出。

他劝请，所有饮食业经营者和食客遵守相关条规，并保证售卖单位卫生。