江真诚：加强马中文化交流 建议槟拨地建带路中心 北马新闻

报道：郑志贤

（槟城11日讯）青苗艺术站主席拿督江真诚博士建议槟政府与中国合作，并可考虑拨出槟岛五条路艺术专区的部分地段，以打造一带一路(简称带路)文化交流中心，加强双边文化艺术交流。

他说，若能设立该中心，本地在推动马中文化及艺术交流方面，可邀请中国甚至各国教授及艺术家前来交流。他今早于青苗艺术站举办的“一带一路马中文化交流圆桌会议”上也建议，中国艺术家要搞创新艺术，可前来大马，大马绝对是可以让艺术家寻找到艺术灵感的好地方。

他认为，若要艺术创新，要离开有关体制才能有更大的发挥空间，在中国要搞创新并不易也不适合，槟城是最适合的地方。

他举例，中国著名画家王冬龄到了美国时，就过着像美国人吃汉堡包及喝啤酒的生活，当王氏离开体制后其艺术表现却有了更大胆的创新。

江真诚谈及中国一带一路马中文化交流课题时说，大马会成为一带一路马中文化交流的重点，其中因素与我国悠久历史有关，从大马历史可见，我国长久以来都不断地支持中国。

他指出，过去支持中国的我国领袖有前首相敦马哈迪，马哈迪反美国却支持中国，现任首相纳吉与其父親敦拉薩（前首相）同样也支持中国。

他形容大马拥有一个特别的族群-华裔族群，在推动传统中华文化方面保存最完整。

陈首铨：列文化交流重点国家 大马拥融合种族文化

大马著名画家陈首铨认为，大马会成为文化交流的重点国家，其中因素是我国在东南亚有着特别的“地位”，即拥有融合各民族的种族及文化。

“此外，我国在语言方面更占优势，我国族群在英语基础教育上都比其他国家如泰国、缅甸及越南等占优势，这也是其中一个让大马成为文化交流的重点国家原因之一。”

“基于上述因素，中国在推广一带一路的文化交流上，将会考虑把大马列为文化交流的重点国家。”

锺正山：和平的崛起 带领人类朝向光明

中国云南财经大学首席教授锺正山说，目前已有很多亚洲及欧洲国家认为，中国一带一路战略是和平的崛起，也是具有吸引力的行为。

他指出，由此可见，中国梦-和平的崛起已开始实行，中国从小康社会要建立和平世界，中国领导人习近平要带领人类朝向光明。他说，中华思想与西方思想大不同，西方国家要统治世界，中国则要大同世界，让大家共同分享和平。

杨忠勇：推广一带一路 大马语言沟通占优势

沙巴艺术学院首席执行长拿督杨忠勇说，为推广一带一路，他在早前已成立沙巴海上丝绸之路学会，该会之前主办了不少专题座谈会，包括邀请中国学者前来主讲及交流。

他指出，我国在语言沟通上占优势，因此在推广一带一路方面，马中需要相互的认知及了解，须通过语言沟通来实现，所以大马在这方面扮演了重要角色。