牛干冬街黄线被涂黑 引“取消停车格”虚惊 北马新闻

报道：黄皆善

（槟城11日讯）“取消停车格？原来只是停车格重新补色。”牛干冬街全部停车格于周六遭涂黑，商家民众担心此举为槟岛市政厅准备取消停车格，惟工友们周日中午12时前来将原本的停车格全数涂上，才发现原来只是重新补色。

当地商家李小姐受询时指出，她是于昨天下午1时发现有3名工友拿着工具，将牛干冬路所有停车格车位全部涂黑，并只留下一条黄色线，意味着该路段不可以停车，担心会被市政厅开罚单而不敢将车子停放在该处。

她说，该路段向来都会保留停车位，主要是方便顾客停车，一旦失去停车位，将会严重打击该路段的商家和小贩的生意。她强调，打算今天静观其变，倘若市政厅没有为该路段补回停车位，将会与该路段商家和小贩集体向市政厅询问，而如今工友们已划回停车格。

黄顺祥：停车格全数保留

槟岛市政厅财务常务委员会交替主席黄顺祥受询时指出，一般上这种情况，主要是因为停车格的黄线已经不明显，市政厅重新划上停车格，让驾驶人士更加清楚掌握停车格的位置。

他说，按照标准作业程序，工友们需要事先把不需要的黄色线全数涂黑，等待黑线的油漆风干后，隔天才能重新划上黄线。

他强调，市政厅从来没有打算取消牛干冬路的停车位，将会全数保留，当地民众勿担心。