6籍贯会馆特备槟美食 1300完美人 异国尝家乡味 北马新闻

报道：李秋缘

摄影：董坤铭

（槟城11日讯）一咬满口爆香的粗叶粄，再吃挤满虾米、肉碎及白萝卜的萝卜丸，1300名“完美人”不仅吃遍槟城美食，难得有机会一尝难寻的家乡糕点。

为了让“完美人”对槟城食物更有印象，今年不仅用闻名遐迩的街边美食招待，州内6个籍贯会馆也精心策划，特地安排多种家乡小食让他们品尝。参与的会馆分别有：海南会馆美食、潮洲会馆妇女组、梹榔屿五属（客家）大伯公庙、增龙会馆、嘉应会馆及台山宁阳会馆。

在众多家乡小食之中，以客家小食粗叶粄、艾粄、萝卜丸及乌勤藤最为特别，因此这些小食非常少见，市场上也没有人卖，只有在特定节日才能找到踪迹。比如，台山宁阳会馆呈现的乌勤藤，根据该会馆主席黄鹂贤说，这是祭祖特定的糕点，而且乌勤藤叶子非常难找，所以需要特别制作才能看到。

另外，客家小食：萝卜丸、粗叶粄及艾粄更是少为人知，以嘉应会馆呈现的萝卜丸，原来是以肉碎及虾米参杂萝卜碎捏在一起制成丸状，要品尝时再蒸热即可。另外，其貌不扬的粗叶粄，看似深清色的红龟糕，但是入口立即爆香的芦笋、虾米及肉碎，一小块绝对能让你吃到粗叶的香气、芦笋的甜味，以及虾米的咸味，多层次的味道环绕在口腔久久无法散去。

根据《光华日报》记者向“完美人”了解，几乎都说不曾吃过这些小食，觉得味道非常特别，口感非常好。其中一名来自广东的“完美人”更表示，能在异国吃到家乡味道的擂茶及算盘子，真的绝对非常感动。

“完美人”是于周日约下午5时到大伯公街参观多家宗祠及会馆，并获得各会馆的负责人欢迎，且有机会品尝上述美食。

岳新鸿：要完美人发奋 业绩达标明年奖励更好

1300名“完美人”誓言让业绩达标，下一站去英国及热浪岛。

完美中国有限公司业务中心总经理岳新鸿致词时要“完美人”更发奋图强，立志达到更好的业绩，以便能获得更好的奖励，即到英国及热浪岛旅游；在台下“完美人”更现场应声相应，为明年奖励地点打拼。

另外，智利前总统爱德华多（Eduardo Fred Ruiz Tagle）及夫人也出席这场宴会。爱德华多致词时说，南非智利出产很多美酒，因此希望大家能踊跃支持。

陈德钦：从几天活动中 完美人展现卖力拼搏一面

槟州港务局局长拿督陈德钦强调，天会变、地会变，我们跟完美人的感情不会变，更从这几天的活动中看到“完美人”卖力拼搏的一面。

“完美人”是在大伯公街享受槟城美食：炒粿条、叻沙、咖哩面、福建面、红豆冰等槟城小食，并且欣赏舞龙舞狮舞貔貅及布袋戏等文化表演，以充分地了解槟城文化活动。较早前，岳新鸿也赠送纪念品予参与的各个会馆，所出席的代表分别有：潮州会馆代表蔡志豪、海南会馆总务邢国宾、槟榔州福建会馆总务梁伟宏、广汀会馆主席拿督祝友明、五属大伯公庙总务谢溢隆、中山会馆总务萧渐鸿、增龙会馆会长郭才华、黄丽贤、台山会馆副主席曹德兴及嘉应会馆副总务温文章。