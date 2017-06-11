陈清凉宣布候选人 关显业来届上阵爪夷 北马新闻

（威南11日讯）马华高渊区会主席陈清凉在代表大会上宣布，新村发展官关显业为来届大选，爪夷区候选人。

她是周六下午，在马华高渊区会爪夷区服务队成立礼上，在致词中作如是宣布。会上有开幕主持人拿督李志亮副总会长兼财政部副部长、马华槟州联委会主席拿督陈德钦等人。

陈清凉在会上也说，华人是有根有文化的民族，为了维护更好的明天，必须拼出一条血路，开出光明大道，而这一切全都是为了后代的福利保障。

她说，马华为了最后一道民族防线，坚持不要伊刑法被立下来，所以，她至今即使不继续在爪夷选区上阵，她还是努力的守着这个坚持，保障后代的未来。

“我很爱目前的工作，因可以帮助很多已辍学的孩子，找到属于他们的工作技术。”

陈清凉一向以来担任多个慈善团体，计有监狱辅导员、智障儿学院理事会主席、彩虹单亲团契理事会主席及Vista学院院长。

李志亮：党员团结积极备战

李志亮说，大家都在猜测来届大选将落在何时，但国会届满日期还有1年时间，所以，党员们除了要上下一条心大团结，这个时刻就应该积极开始备战，及启动大选机关面对挑战，以望能取个突破战绩。

他也促请各区会积极招募新党员，吸引年轻人加入这个大家庭，及更新党员资料，以能顺利的传达讯息。经历过两届失败的大选，党员更应该善用科技宣传，以最快的速度反驳抹黑的打击。

他在会上也向党员们表达马华的改革方向，及赞扬陈清凉是一位敢怒敢言的政治人物，并指她为选区争取的福利及做出的贡献，比有宣传的部分还多。即使现在担任Vista院长，把一间亏损的学院做到今天有盈余的地位，学生从40位提升到逾700位。这些都可见证她对职务上的尽责态度。

他也称赞陈德钦在领导州委会的魅力表现，让马华在槟州有新的表现。