【太子道卖地事件 出示CMI法令反驳】林冠英要卢界燊 提出真正的证据 北马新闻

（槟城11日讯）槟民青代团长卢界燊紧咬太子道卖地属“一个人决定”，槟首长林冠英再出示槟首长机构（CMI）法令反驳同时，反击说媒体应群起追击卢界燊，直到对方出示确凿证据为止。

“你们（媒体）是要继续报导谎言、和他跳谎言之舞，还是要反过来追问他，要他证实自己的言论？如果你（媒体）要跳舞，那要小心，搞不好会跌倒的。”

他周日在光大圆顶科技馆召开记者会时，被电视台媒体询及卢界燊坚持，槟首长机构法令第3和4条文已阐明，太子道卖地只是首长机构的决定。

林冠英听后，即嘱助理马上回光大28楼首长办公室，取来一份槟首长机构法令，之前更要求现场一名拥有是份法令的记者读出有关条文内容，以证条文没有阐明赋权首长单独做出决定的字眼。

只是，记者在翻查卢界燊记者会新闻后，卢界燊原意是指根据槟首长机构第4条文，太子道卖地只是首长机构决定。第3条文阐明，拥有首长职者，可用首长之名成立机构。

第5文为附加权力，但此条文下的A至G项，不包括卖地或买地，只是投资与贷款而已。卢界燊也说，太子道地段未出售予槟榔医院前，便已属首长机构地段。

他说州行议会只是同意将有关地段，“放置”在首长机构下，非通过卖地决定，卖地是首长机构决定。

但首长林冠英力斥，第3和4条文均未有任何赋权首长一人决定的字眼同时，第5条文更阐明所有决定需经过州行政议会通过。最关键是至今，卢界燊仍未能提出“真正的证据”。

他反击说，一如自己早前所说，是本身被指控杀人，但发出指控者一直未能举证不止，还硬要被指控者“自己提出证据”，以证清白。但尸体究竟在哪里?

“可是媒体却不断去报导(卢界燊记者会)。记者不应只是报导，要追问真相，你们应该去逼问他证据，叫他证明是我一个人的决定。”

他反问记者，对方是否读得明有关法令?同时，他嘱付记者有必要了解上述法令，才能避免与对方起舞。

他也补充，在法令的第6条文下底下，阐明首长和由首长委任者，可签署合约文件。但本身已再三重申，未曾签署任何合约文件，一切均由政府官员签署。

根据法令的第4条文阐明，据机构的条款，首长机构可（a）签订合同、（b）取得，持有和享有每一种描述的动产和不动产及（c）出售、抵押或以其他方式处置归属于机构的任何动产或不动产。

指卖地贡献盈余 只占总数3.18%

另外，林冠英也反驳州政府盈余是靠卖地得来的说法，强调卖地贡献的盈余只占总数的3.18%。

他现场派发数据表，指州政府自2008年至2015年收入约50亿令吉，其中自2012年至2015年卖地所得为约6亿5800万令吉。在6亿5800万令吉中，有5亿是用作建造廉价、中廉价屋和其他。“所以6亿5800万令吉减掉5亿，剩下的约1亿5800万令吉，其实只占总收入的3.18%。这哪里可以说是卖地才有这么多盈余呢？”

他也说，除了土地买卖，土地转换用途和延长地契，也需缴费，也是州政府收入之一，对方曾任政府，不应不了解。可见对手是扭曲州政府说法。

刘镇东派蜜枣遭阻拦 有人图煽动憎恨暴力

柔佛居銮国会议员刘镇东开斋市集派蜜枣，却遭人阻拦击脸、眼镜掉地，林冠英说行动党对事件深表遗憾，强调这是全国大选前有人玩弄种族敏感课题，试图煽动憎恨与暴力。

刘镇东继3年前在居銮斋戒月市集被驱赶后，他于周六傍晚带同希望联盟成员，在同一市集派蜜枣时，面对一群年轻人阻拦，间中酿成肢体冲突。

林冠英说，虽然槟城没有面对这些事（议员遭阻止进入特定市集）。但像之前有人诬蔑州政府举办自慰嘉年华一样，都是恶意污蔑。

“也有人说我并非穆斯林，不应参与开斋活动。但我们过去8年做同样的活动，都未见有问题，为何会在或是大选将至的今年，却不可以？”