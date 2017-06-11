【赞助学生参与科技国际大赛】家长呼吁设基金 首长称资源有限 北马新闻

（槟城11日讯）大马学生已3度在海外科技大赛荣获冠军，但出赛费用均未获政府赞助。有家长呼吁州政府设立基金，以供参与科技国际大赛的学生申请，在州政府赞助下代表槟州出战。

只是，槟首长林冠英坦言州政府资源有限，担心一旦设立有关基金，其他领域如艺术、文化类人士，也将作出同样要求，以供学生出国参加如音乐赛事，州政府独力难支。“所以我建议圆顶科技馆于明年初，举办一项国际赛事，让所有有潜能的本地学子，可以在无需忧心费用下，有发挥平台。”

由全槟6家中学的9名14至16岁的学生组成的队伍，于5月间参加在丹麦举行的“乐高联盟机器人大赛欧洲公开赛”（Fll）中，在赛事3个环节中，分数都位列3甲，最终以最高得分，荣获全场总冠军，扬名国际。队员之一的张家恺解释赛制，比赛分机械人、企划和团队精神3环。机械人部分，即要在2分钟半内，利用组装的机械人完成指定的15个动作任务。

企划部分，今年主题是“人与动物之间关系”，团队则以“人与水母和平共处”，利用水母厌恶黑暗的天性，以水草制造天然屏障，驱赶水母的设计，获得高评价和分数。

他指出，团队是因槟岛四面环海，想到海里对人造成的威胁，便是水母。但较早前，韩国设计的绞杀水母机器“Jeros”，过于残忍，也在绞杀水母过程一并杀死小鱼，有害生态平衡，便造出这发明。“水母只能看到光与暗，不敢靠向暗处。用水草做屏障，光线减弱，水母自然散开不敢前进。加上水草是小鱼栖息地，也不会阻挡所有光线，让底下水草枯死，可保生态平衡。”

水草屏障还设有卫星定位追踪，可随指示移动和在损坏后，自后回到岸边，供置放者取回维修。

家长建议要求工厂赞助

学生队伍扬威国际，但在118支国际队伍中，是惟一一支不获国家赞助，由父母独立出资完成赛事。现场有家长呼吁首长，要为“槟城仔”成立基金，真正栽培学子成材。

有家长也坦言，了解州政府资金不足，但槟州属工业州，州政府或可要求工厂赞助。但林冠英回说，本身曾作出建议，但工厂多意愿捐款学校与之合作，非赞助个人。他说，州政府了解科技属大势所趋，所以致力开拓科技馆和科技咖啡厅等，栽培学子。州政府也给所有得奖学生1人100令吉奖励。

得奖学生有马子钧、汪详竣、马添斌、张家恺、胡光煦、布键麟、郑兆良、蔡维彦和杨庭俊。