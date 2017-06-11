【世纪鍾情世界鍾灵艺术家邀请展】林冠英：面对经济挑战 州政府拨款艺术不减 北马新闻

（槟城11日讯）槟州首席部长林冠英说，虽然州政府也会面对经济的考验与挑战，但是槟州政府这些年来对艺术的拨款与支持并没减少。

他说，我们要有文明社会，就必须先有文化，要使到明天会更好，就不单在物质上，也必须在文化上取得成就，不然如何证明会更好？

林首长是于周六主持世纪鍾情世界鍾灵艺术家邀请展开幕时发表有关谈话，共有75位锺灵艺术家展出75幅作品，这项展览获得BSG Property（文秀产业集团）赞助，即日起至18日在槟州大会堂的槟州画廊展出。

首长也赞扬艺术家的出类拔萃，在7个大马艺术家中，有4位来自锺灵，印证了鍾灵在各方面的人才济济。

张彬圣：严格筛选 务求展出精品杰作

筹委会主席准拿督张彬圣指出，在爱吾鍾灵精神感召下，这项邀请展汇集了绘画、雕塑、书法篆刻及摄影等艺术佼佼者的精心杰作，工委会制定了严格的筛选条规，务求展出的皆是精品杰作。

他说，所有参展者必须无条件捐献两幅或以上的作品，一幅供展览并交学校保存，其余用于义卖筹款，充作学校艺术用途发展基金。

他感谢梅德顺博士挺笔相助将鍾灵艺术发展史以5万多字精要的编入世纪鍾情画册中，庄嘉强及诸校友合作下完成了世纪鍾情画册。

鍾灵董事长拿督郭显荣表示，在众多百年校庆精彩活动中，世纪鍾情世界鍾灵艺术家邀请展是其中一项较特别的大项目，展出乃由一群热心艺术的校友及老师精心策划而成，除了丰富母校艺术收藏品的同时，也筹款推动母校美术设备的发展，使鍾灵营造一个文化素养校园的决心更添信心。