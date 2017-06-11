槟中元联合会 即起接受申请筹款 北马新闻

（槟城11日讯）槟州中元联合会从即日开始，接受各华校或慈善机构申请协助筹款，有意申请的单位可到该会领取申请表格，截止日期为6月22日中午12时。

同时，该会将于7月9日晚上8时，在该会所召开街区代表大会，并宣布受惠的单位。

该会主席准拿督王益辉于周日出席记者会时表示，任何申请筹款的华校或慈善机构的申请表格，须由一个中元街区盖章签名提议，以及另一个中元街区盖章签名附议，方才生效。另外，所有申请的单位必须拥有本身的土地、已批准图测及所需筹款的数额。

他表示，在街区代表大会当晚，每个庆赞中元理事会可以书面签名盖章委派以为代表出席大会，每位代表只能代表一个单位执行表决权。另外，也可委派多名代表出席会议并发言。

“所有申请单位必须准备完整的资料，在大会当晚委派代表出席陈述筹款的理由，以让各街区代表进行表决。”

欲知更多详情，可联络该会秘书处04-2818413（早上9时至下午6时）。现场出席者有该会执行顾问方锡希、准拿督徐忠源、拿督林炎葵、顾问刘明城、拿督伍国樑及副主席洪杰生等。

街区歌王歌后常年杯歌唱赛 716初赛即起接受报名

为发掘歌唱人才、提倡健康活动及团结街区联系，槟城中元联合会康乐组将于7月16日，在该会所举办第38届（2017）街区歌王歌后常年杯华语歌唱比赛（初赛），从即日开始接受报名，截止日期为7月6日中午12时，报名费为每人50令吉。

上述比赛分为女子组及男子组，初赛当天女子组比赛于上午10时开始，男子组则在下午1时30分进行。同时，于8月13日晚上7时30分，将在新光大LOT33会展中心进行决赛。

罗月清：歌唱赛不间断 拟申请大马纪录大全

筹委会主席罗月清表示，初赛当天是以卡拉OK伴唱方式进行，在决赛当晚则是以大乐队伴奏方式进行。“本会有意申请大马纪录大全，因在这38年以来不曾间断举办歌唱比赛，同时是唯一以大乐队伴奏方式进行歌唱比赛的团体，相当考验参赛者的唱歌技巧。”

凡是届满16岁以上的大马公民，皆可参加该歌唱比赛，也欢迎外州的歌唱好手参加比赛。欲知更多详情或报名者，可联络该会秘书处04-2818413、Stella 011-10311712、吕联富（大陆生果）012-4555573及郭燕美012-4037944。