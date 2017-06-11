屡创第一 金畔湾花园传奇 大城小镇

报道、摄影：胡志明

（亚罗士打11日讯）金畔湾，“第一花园”！

创造好几个第一的金畔湾花园，获得亚罗士打市政厅颁发最佳住宅花园管理奖。金畔湾花园居民协会主席傅清海日前从市长拿督莫哈末佐迪手中接过这项荣誉，这是市政厅第一年颁发的奖项，而金畔湾也是亚罗士打区内第一个获颁此荣誉的住宅花园。

首个荣获最佳管理奖

金畔湾花园赢得这项殊荣主要是在清洁、安全、居民100%合作以及主办活动等方面获得亚罗士打市政厅的赞赏，而市长更希望金畔湾能够作为市内其他住宅花园的楷模。

金畔湾的其他第一包括：第一个获地方政府遴选为哥打士打县最佳的住宅花园、保安亭是第一个获市政厅批准的住宅花园保安亭、第一个获市政厅遴选试验性安装垃圾分类收集站的住宅花园、第一个居民100%缴交保安费的住宅花园、第一个启用Touch n’go及cctv闭路电视保安警卫亭系统的住宅花园、第一个与市政厅合作安排门牌税服务柜台的住宅花园，并在3小时内收得7万令吉的门牌税，破了市政厅历来的记录。

由于地点适中，环境优美，双层排屋、半独立式双层屋的屋价自然水涨船高。

每周都有固定活动

拥有190单位，三面都有吉打河分支环绕着的金畔湾花园不但地势独特，住在这里的居民更是来自各个领域，而且超过95%都是华裔同胞；深得各族住户信任的居民协会在改善地方上基设、照顾居民福利以及在维系居民团结方面扮演了重要角色。

金畔湾花园居民协会是2004年由拿督刘汉操发动成立及担任第1任主席，2年后获正式注册，由傅清海接班至今；2010年发动兴建篮球场，获房长曹智雄拨款1万2000令吉，以及1万5000令吉购置货柜箱充当临时会所，并由居民乐捐筹来4万令吉。

2013年发动兴建会所，获房长曹智雄拨款20万令吉；2015年展开会所第2期工程，包括内部装修等，由居民乐捐筹来10万2000令吉；2015年也重建保安亭，居民再次乐捐筹来16万令吉。

居民协会成立以来，每年除了主办元宵节联欢晚会、圣诞节联欢晚会、国庆日迷你运动会、大扫除等常年活动以外，还有每个星期固定展开的香功、瑜珈、太极气功十八式、排舞、卡拉OK练唱、家庭式脚车队、健康跑步，并成立少年篮球队和乒乓队等。

模范住宅花园

金畔湾花园居民协会的操作与管理、环境卫生、美化及保安等设施被形容为市内最出色的模范住宅花园，居民们都能以守望相助的精神配合居民协会的各项活动，而来自居民100%的认同与合作让居民协会能够如期完成各项工作和计划，大家都有一份共同的责任去确保金畔湾在多年以后还是一个最理想的家居环境。

该住宅花园的未来计划是近期内将动工兴建的环绕着草场跑道工程，估计需要到7万令吉的经费，而理事会准备向市政厅申请，包括装置一些健身器材和设备。

傅清海：聆听居民心声

主席傅清海除了感谢前房长丹斯里曹智雄及政治秘书黄启栋局绅一路以来的照顾以外，也特别感谢市长拿督莫哈末佐迪亲自出席和参与该居民协会的大扫除等活动，以及居民之一的谢记宗市议员从旁给予协助与指导。

他说，会所、保安亭及其他基本设施从无到有，居民的参与感从最初到今天的100%，理事会倾力通过主办各项联谊活动将居民聚集在一起，也教育他们、团结他们，在开始阶段，主办活动时理事成员沿户派发传单，每家每户去近距离接触居民，在进行保安亭计划前也派发问卷聆听居民的意见和心声。