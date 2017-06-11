边境安全管制机构法 料今年底落实 北马新闻

（加央11日讯）《马来西亚边境安全管制机构法》预计在今年底落实，以强化边境安全机构（AKSEM）执法权限。

边境安全机构（AKSEM）全国总监拿督莫哈末伊斯迈说，该法案在去年度已提呈国会，在今年4月份国会上已首读，并会在来临的下一季国会再2读及3读，一旦通过就会宪报，再颁布为法令。

他说，这项法案对于该机构极为重要，将整合所有相关机构，加强该机构在边境的执法工作，让该机构能与其他安全机构一样拥有逮捕、调查及提控的权限。

“这法案还需要经过多个阶段，我们希望能顺利的进行，并预计在今年底能落实。”

他是于今周日上午在玻州朱宾巡视设置路障检查行动后，在记者会上如此表示。

加强各造执法合作

另一方面，莫哈末伊斯迈说该机构的成立是为了加强各执法机构之间的行动策略合作，以维护我国边境的安全，虽然现在适逢开斋佳节的来临，但该机构依然坚守岗位，24小时驻守在边境以监督往来马泰的车辆及货物，以打击边境走私活动。

他说，今年走私活动相较于去年首6个月，数据显示有所下降，并指出该机构曾在玻州边境起获高达1万8700公斤的走私食油、在吉打起获爆竹以及在吉兰丹起获爆竹及人口贩卖活动。

媒体询及有关复制车案件一事，他回应表示该机构在起获复制车方面确实有增加。

他也提及，今次到访玻州除了在朱宾展开巡视外，也会到巴东勿刹及旺吉辇，在之前他已经到访过吉打及吉兰丹，下一站则会到霹雳州。