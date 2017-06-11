文：巫伟强

小明的朋友陈恩来，已经不再是无党籍的领袖，他解散了“无党籍服务队”，率领百人“浩浩荡荡”加入马来西亚人民党，就是大家很熟悉的“牛头党”。加入牛头党后的陈恩来，又是一番雄心壮志，想搞一场轰轰烈烈大事业。我问小明能吗？小明笑着跟我说，时间会证明。

“牛头党”曾经是家喻户晓的名字，是我国政坛的老牌政党。可惜，这个政党在1969年大选后便毫无所获，在政坛上浮沉多年，让人误以为已成历史。陈恩来希望他加入的牛头党，能以政治清流形象打入槟州议会。搞政治，野心很重要，影响力和契机也很重要。牛头党要打破格局，需要的不只是努力和口气。

以前，我曾听老一辈的人跟我说，不要小看牛头党。我这群老一辈的朋友，绝大多数都有劳工党的背景，他们对劳工党在60年代的辉煌成就历历在目。只是，我常常会这样跟他们开玩笑，你们讲的历史对我来说太久远了。政党最重要的是势力，不是声量大就赢，最后还是要看你有多少个议席。

来届大选对人民党来说是至关重要的，再次重出江湖虽非坏事，至少他可以作为人民的第三势力选择。当你对国阵有所不满，对民主行动党、公正党或伊斯兰党投不下手的话，他可以考虑把手中一票投给人民党。只要人民党在来届大选有所斩获，当国阵和希联出现议席对峙，僵持不下的时候，人民党就有了谈判本钱。

只是，我们希望牛头党无论是靠左或是靠右，千万不要想有打入国阵、纠正国阵的想法。事实已经证明，历史也有记载，想打入国阵、纠正国阵的，搞到最后都被人纠正去。适者即可生存，适应不来的，辗转又离开国阵，继续走回来时路。只怕是白了头，已过百年身。

要得到人民支持，就得拿出实力，告诉选民，为什么非要支持你们。第三势力，真的可以左右大局？野心和决心，人民党都有，现在最需要的是人民的信心。

我很欣赏人民党北马区主任陈楚江说的一句话；马华、民政已经成为过去式，行动党的问题也已经浮现出来，未来人民党将取代他们。只是，这毕竟还是一场选票政治，是很现实和残酷的。空雷不雨是不行的，倘若只是雨点小还可以，要是连半滴雨都没有，那就显得无轻无重，毫无影响力。