800米自由泳入奥很激励 孙杨：大满贯目标升级 体育新闻

（北京11日综合电）国际奥委会日前宣布，东京奥运会的项目增加“新伙伴”，其中包括男子800米自由泳、女子1500米自由泳以及4X100米男女混合泳接力。中国游泳第一人孙杨说，这是激励和挑战，他的大满贯目标又升级了。

孙杨是男子800米自由泳世锦赛三连冠得主，1500米自由泳世界纪录保持者，更是在伦敦奥运会和里约奥运会接连收获200米、400米和1500米自由泳冠军，成为世界上连续在伦敦和里约奥运会夺金的三位游泳选手之一。

孙杨目前正在黄金海岸进行世锦赛备战训练，他接受新华社专访时说：“我是通过朋友发来的微信知道了东京奥运会新增项目的消息，我的第一反应是激励。国际奥委会能够增加三个游泳项目，对全世界从事游泳运动的人来说都是一种激励。”

“机会对每一个运动员都是平等的。我虽然是三届世锦赛800米自由泳冠军，但成绩永远只能说明过去。无论是下个月即将举行的布达佩斯世锦赛，还是3年后的东京奥运会，我和所有运动员一样都是冲击者，大家的机会均等。”

作为新一任国家游泳队队长，孙杨对自己提出更高要求，“800米自由泳首进奥运，夺取金牌的价值与意义不言而喻，我没有理由不对自己提出更高要求。现在我又有了新的‘大满贯目标’。创造历史的感觉总是很美妙的！”