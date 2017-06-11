东甲实廊死亡车祸 华裔夫妻阴阳相隔 国内新闻

（麻坡11日讯）东甲实廊及东甲通往昔加末路段，今日凌晨及早上分别发生两起死亡车祸。一对华裔夫妻从此阴阳相隔，另有一对印裔兄弟命丧公路。

第一起车祸是于今日凌晨12时20分，在东甲县实廊七条发生。死者陈国雄（38岁）昨晚携妻到麻坡出席友人婚宴，未料返家途中，疑轿车失控撞向大树，导致死者受困车内。死者后虽被武吉甘蜜消拯局人员救出，仍因头部受重创，送院后不治，其妻子则已出院休息。

陈国雄来自武吉甘蜜幸福花园，生前协助父亲的家族洋货店，与妻子育有一男一女。死者家属今早在麻坡专科医院太平间办理领尸手续时，皆表示并不清楚车祸发生原因。

另一起车祸则于今早9时许，在麻坡通往昔加末42公里处、位于东甲区路段发生。事发时，菲力普迈克（31岁）开车载着父母及弟弟艾力迈克（24岁）从昔加末前往东甲。

途中，死者所驾轿车疑是在下坡双白线路段急速超车，结果不幸与迎面而来的车子相撞，导致他和坐在副驾的弟弟当场毙命，坐在后座的父母则分别脚断及受轻伤，已被送入麻坡中央医院接受治疗。

涉及此车祸的另一辆轿车，则是由一名巫裔男子驾驶，并载着怀有7个月身孕的妻子。他们在事发后也被送往医院接受观察及治疗。

东甲警区主任依德里斯证实以上2起意外，并呼吁驾车人士小心驾驶，勿违例在双线超车及超速行驶。