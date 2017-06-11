瓜拉姆拉交警扫荡行动 押返36车发188传票 北马新闻

（双溪大年11日讯）瓜拉姆拉交警扫荡街头流氓，押返36车辆调查，开出188张传票及逮捕1人归案。

县警区副主任沙菲警监指出，这项行动是于周日凌晨1时至上午7时在佳乡岭城通往双溪拉兰联邦大道及银禧公园前进行，陆路交通委员会执法员也参与这项历时6个小时的检举行动。

他指出，当局总共检举290辆汽车，60辆摩托车，230辆客货车，也同时检查230名民众。

他说，其中188辆交通工具因抵触交通条例被开出传票，这些车主包括闯红灯，驾照及保险逾期及使用违规车牌等被对付。

他表示，当局也在行动中将29辆非法改装的摩托车押返警局作进一步调查。

“有关检举行动将持续展开，以确保民众遵守各项交通条例，违规者一旦被发现将面对严厉行动对付。”

偷摩托嫌犯落网

交警扫荡行动意外收获，捉获一名涉及多起偷窃摩托车案件嫌犯。

沙菲警监指出，这名年仅20岁的巫青，发现警方设路障后企图逃走，当场被逮捕。

经过仔细检查后，这辆摩托车是于今年6月6日在双溪大年报失，这名来自瓜拉吉底巴当布莱的嫌犯，过后被押返警局进行调查。#