结合记录紧急呼叫功能 eCall意外当前及时供援 国内新闻

报道/ 陈志玮

（吉隆坡11日讯）自动紧急呼叫系统（eCall）或取代行车记录器，交通部正研究在车内强制安装自动紧急呼叫系统的可行性。

交通部长拿督斯里廖中莱披露，交通部意识到国内许多驾驶人士已自行安装行车记录器，而这对国内安全驾驶情况是百利而无一害的。

“交通部鼓励驾驶人士安装行车记录器，这不仅能够保障自身驾驶的安全，也能够保障其他道路使用者的安全。”

“再说，这也能减少路霸事件的发生，因倘若遇上路霸，驾驶人士能够直接通过行车记录器捕捉当下的情况。”

不过，他说，基于行车记录器仍有许多不足的地方，因此交通部正研究一套结合行车记录器的自动紧急呼叫系统（eCall System），倘若驾驶人士遭遇交通意外，该系统除了能够捕捉当下画面，也能够直接联系警方，让警方能够直接赶到现场，以了解情况。

“这是目前交通部正在研究的部分，这套系统已经在欧洲一些国家使用，因为这套系统具有全球卫星定位系统（GPS），因此发生意外时执法单位能够在第一时间赶赴现场。”

廖中莱是在接受《光华日报》电访时，如是披露。

他说，其实自动紧急呼叫系统的价格并不贵，与行车记录器的价格差不多，因此他相信驾驶人士都能够负担这套系统。

无论如何，廖中莱表示，交通部仍在研究这套系统的可行性，倘若有进一步的消息，将会对外做出宣布。

透过全球定位系统 急速确认事故位置

由于交通事故所造成的损害不断扩大，因此行车安全逐渐被重视。为让驾驶人士在第一时间可获得救援，欧盟规划出一套自动紧急呼叫系统（eCall System）规范，并逐步强制欧洲新车皆须加装，让驾驶人士发生交通事故时，即使在行动电话讯号覆盖范围外，也能透过精确的全球定位系统，让医疗单位确认事故位置，缩短救援时间。

根据欧盟委员会(EC)统计，2008年欧洲约有3万9000人因交通事故死亡，超过170万人在交通事故中受伤。

讯息通讯部门的改革及引进泛欧车载紧急呼叫(eCall)能减少交通事故导致的死亡。 eCall在欧洲全面部署后，每年的死亡人数预计可能减少多达2500人。

此外，该系统还可降低受伤严重程度、减轻伤者痛苦，并为社会节省大量的医疗及其他相关费用。

记录器未获得认证 无法成为索赔证据

大马普通保险代理员公会（PERWAKIM）总秘书王亚枝在接受《光华日报》电访时坦言，尽管国内愈来愈多车主安装行车记录器，但由于该仪器仍未获得官方认证，因此尚无法成为寻求索赔的证据。

他指出，倘若保险公司接受某一证据，如行车记录器画面，那将会发出有关的公告，惟至今许多的保险公司尚未接收到任何的指示。

“再说，行车记录器也还没有获得官方的认证，那很难作为一种证据。”

不过，他说，当车祸发生后，车主会到警局报案，那车主可在报案时，提供行车记录器所摄录到的画面予警方，而交由警方去判断肇事方。

“但，这（警方的调查报告）其实也只是辅助作用而已，因为每一家的保险公司都有自己的调查官，来针对车祸去做调查。”

王亚枝也表示，随着科技不断地在进步，许多车主已意识到行车记录器的重要性，因此都会自行安装该仪器，因此他将会在近期该公会所召开的会议上，提出将行车记录器作为接纳保险索赔证据之一的建议。

我国车祸率逐年增 经济损失高达92亿

交通部长拿督斯里廖中莱曾指出，2016年我国共发生了52万1466宗车祸，死亡人数高达7152人；而去年的交通意外导致我国经济损失高达92亿令吉，比2015年还要多出5亿8100万令吉。

在车祸率长期处于居高不下的我国，往往许多车祸的发生都无从得知肇事原因和真相，以致经常上演“公说公有理，婆说婆有理”的情况。

然而，近年来不时可透过网络视频，观看从行车记录器所录制到的视频或画面，让安装者及观看者能够一目了然地了解驾驶人士在道路行驶的状况，而这也让许多民众纷纷自行添购和安装行车记录器，以保障自身和周围驾驶人士的安全。

但，身为驾驶人士，最想知道的应该还是倘若今天发生车祸了，行车记录器到底能不能够成为保险公司所接纳的寻求索赔证据？

考量公交乘客安全 强制装行车记录器

强制所有车辆安装行车记录器不容易，道路安全研究院总监拿督黄绍文：“巴士公司应考量乘客安全，强制要求所有巴士安装！”

黄绍文在接受本报电访时指出，随着行车记录器的普及，所有涉及公共交通服务的公司，如长巴公司及的士公司，都应该强制要求在这些交通工具上加装行车记录器。

“尤其是巴士公司，它们应该考量到乘客的安全，在所有的巴士上加装行车记录器，这不仅能够保障乘客，巴士公司也能够定期检查司机的驾驶状况。”

他说，其实日本和中国的部分省市的公交系统已经强制安装行车记录器，惟我国起步较晚，因此近几年该仪器才慢慢普及化。

不过，黄绍文也说，倘若要政府强制规定每一辆车辆都加装行车记录器则有一定困难度，因行车记录器仍存在许多问题，如该仪器能够在手动的方式下被关闭、可自行删除该仪器所拍摄到的画面或自行拆卸仪器内的记忆卡等。

“当政府在决定是否强制某一政策时，会研究这项政策是否有强制的必要性和强制的主要用意。”

“而且今天发生交通意外的时候，如果肇事方是安装行车记录器的车主，那他是否会交出记录器的画面？毕竟这牵涉到自身利益，所以这还是存在很多争议点。”

安装AEB有效降低车祸发生

他认为，安装自动紧急刹车系统（AEB）的必要性大于安装行车记录器，因自动紧急刹车系统才是真正有效降低车祸的发生。

“不过，自动紧急刹车系统也需要有一定的规范，倘若该系统在平时启动，那也可能造成车祸的发生。”