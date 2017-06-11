瓦格纳帽子戏法 德国7势凌人6连胜 体育新闻

(柏林11日综合电)尽管缺少众多当家球星，但德国副选军的战力依旧强大，他们在周六主场兵不血刃，7比0狂胜圣马力诺！

在圣马力诺苦苦坚持了11分钟之后，德拉克斯勒在禁区左路一脚精准的兜射为球队先拔头筹。随后，瓦格纳、尤尼斯、穆斯塔菲和布兰特也纷纷打开了进球账户。而基米希此役尽显“大将风范”，多次有效的策动了球队的进攻，并完成了助攻帽子戏法。

德国队在六场世外赛中已经打入27个进球，场均4.5球的进攻效率冠绝欧洲。值得一提的是，在德国队的历史上，欧洲区世外赛最多曾打入24球，而此次外围赛进行了一半多，德国队就打破了进球纪录。

赛后勒夫与瓦格纳接受了媒体采访，勒夫赞扬了瓦格纳的精彩表现，并认为球队在大胜对手后收获了信心。“本场比赛对球队而言是收获信心的好机会，小伙子们在90分钟比赛里保持了快节奏。瓦格纳踢了一场重要的比赛，他很好地利用了自己的身体优势，给对方后卫制造了很大麻烦。”本场比赛收获帽子戏法的瓦格纳说：“我此前不停强调我为国出战的意愿，现在这对我而言是梦想实现的时刻。我必须在场上表现出色，如果下赛季我无法取得进球，即便是圣马力诺也不会选择将我召入国家队。”