法国会选举投票 民众感难以抉择 国际新闻

（巴黎11日综合电）有“总统大选第三轮投票”之称的法国国会选举首轮投票周日举行，共7892名候选人角逐577个议席。最新民意调查显示，总统马克宏所属的“共和国前进运动”政党预料可取得大多数议席。

最新民调显示，共和国前进运动可取得397至427个议席。根据民调机构调查结果，31.5%选民会投票予该党，支持率较月初上升2%。由右翼共和党等组成的政治联盟，料可取得95至115个议席，极右国民阵线则有5至15个议席。

从事法律工作的大巴黎区居民维罗太太称：“单在我住的选区，有近10人竞选一个国会议席，但全部都几乎不认识，也不知从那里冒出来，不知如何选择。”

尽管如此，也有选民认为需要支持现任政府，才可让马克宏在这5年任期顺利施政，希望可有助国家前进。倘共和国前进运动得不到国会大多数支持，在施政上将有极大困难，甚至被逼与其他政党组成联合政府。

国会选举分为两轮，在的首轮投票中，倘候选人在自己所属选区最少得到12.5%的票数，便可晋身下周日的次轮投票。在首轮已得到半数支持的候选人，将自动当选。

马克宏党友陈文雄 或成法首位华裔国会议员

法国国民议会选举周日举行第一轮投票，目前民调显示，总统马克宏所属的共和前进运动的支持率为31.5%，华社关注焦点所在的巴黎市议员陈文雄将在巴黎第9选区获32%的得票率，预料以第一名晋身第二轮投票，有望成为首位华裔国会议员。

身兼13区副区长陈文雄，于上月18日宣布代表共和前进运动出选第9选区，当中覆盖唐人街，其政纲以经济民生为主，包括华社关注的治安和周日营业问题。宣布参选后，陈文雄积极拉票，与其团队到13区的周末市场、交通中心、银行商贸广场等地，与选民面对面交流，又呼吁华裔选民积极投票。

祖籍广东普宁的陈文雄1975年随父母移民法国，其父是已故著名侨领、华人企业家陈顺源。2008年，陈文雄在市政选举中当选巴黎13区副区长，2014年成为巴黎首位华裔市议员。