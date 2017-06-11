强对流天气袭华东 南京雨量破112年纪录 国际新闻

（南京11日综合电）长江流域多省市周六暴雨成灾，重庆、湖北、湖南及江苏均宣布进入暴雨四级应急状态。“重灾区”的江苏南京更录得208毫米降雨量，打破该市112年来日最大降雨纪录；同省扬州市有车辆在天雨下失控，引发5车连撞，导致1死3伤。而湖北则证实至少4人在雨灾中死亡。

江苏省气象厅发出暴雨黄色预警，南京、镇江、扬州、泰州、常州、无锡、苏州和南通等8市的大部分地区，6小时录得50毫米降雨，局部达100毫米以上。

其中南京市气象台更将暴雨预警从黄色升至红色，为当地今年入汛以来首个暴雨红色预警，市内江宁东山站录得全日降雨量达208毫米，打破南京自1905年有气象记录以来的日最大降雨量纪录。

暴雨期间，南京江宁公安分局汤山派出所警员，押住一名落网的盗窃疑犯，在水深及腰之处重组现场，有传媒指疑犯向警员抱怨，称水浸后的现场和之前不一样。趣怪画面被传上网，引起网民讨论，不少人戏言：“水淹成这样真的可以辨认（现场）？”警方随后澄清疑犯涉及入室爆窃，照片只是拍下他们涉水前往案发现场。

另南京市内河海大学门前的街道变成水深及膝的“河流”，南京部分路段积水已快到车顶；不少被掩浸的街道，市民捉到活虾和逾尺长的活鱼。至于镇江句容茅山市老子神像前的长石级，因被暴雨淹没，变成湍急的大瀑布。

长江流域多个省市近日连续遭暴雨侵袭，其中重庆西部、湖北南部、湖南西北部地区降雨持续，重庆合川遭遇入夏以来最强降雨，降雨量达223毫米，多处出现洪水及水泥倾泻。当局连夜出动救援人员，协助149名被洪水围困人士疏散，中国气象局亦宣布上述省市进入四级应急状态。