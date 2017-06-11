GD宣布明年当兵 “这可能是我最后一场演唱会” 娱乐新闻

（首尔11日讯）据ETNEWS星光云、台湾苹果日报报道，韩国天团“BIGBANG”队长G-Dragon昨举办世界巡回演唱会《Act III, M.O.T.T.E》首场，韩国年龄已经29岁的他也将在2018年入伍，演唱会上感性地说，“这说不定是我最后一场演唱会了。”

GD不受队友T.O.P呼麻风波影响，个人新专辑《权志龙》开红盘，横扫39国iTunes专辑榜冠军。GD昨晚在首尔世界杯竞技场举行演唱会，吸引4万名粉丝到场朝圣，甚至有疯狂女粉丝突破重围冲上台，试图拥抱他，GD则处变不惊继续演唱，工作人员见状立刻将她架离。当晚担任嘉宾的“国民妹妹”IU不仅友情献唱，送GD礼物的趣事也曝光，让粉丝大呼值回票价。

GD先前曾为IU的新歌《Palette》献声，昨晚角色对调，IU现身对方演唱会站台，穿着蓝色无袖连身长裙小露性感，2人合体重现《Palette》，GD自爆IU送了冰箱当合唱谢礼，笑说：“冰箱内装满了IU代言的烧酒，要让我喝到入伍前。”IU补充说明：“瓶身还贴上印有GD脸的标签纸，当兵前要努力喝完！”粉丝大赞“IU送礼真有品味”。CL则以一袭红色暴乳皮衣与师兄同台飙歌。昨晚众星云集，GD的队友大声及太阳、师妹Dara、师弟团iKON、好友李秀赫都是座上宾。