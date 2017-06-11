张杰撒狗粮 给谢娜安全感 娱乐新闻

报道：陈奕蒂

摄影：冯伟权

张杰第一次来马开唱，无论是他或是现场歌迷都兴奋不已，全场歌迷不时跟着他大合唱，不停尖叫，尤其当他每次脱外套都会引来粉丝尖叫，而张杰的太太人虽不在现场，但现场粉丝不时高喊“谢娜！谢娜！”，张杰在提及“女人心像海底针，最重要是给她安全感”，全场立即高喊“谢娜”，他听后甜蜜地说：“你看，这样就是安全感。”让粉丝们猝不及防地被喂了一发狗粮！

（云顶11日讯）由银河集团主办的张杰《我想》世界巡回演唱会大马站，是张杰巡演的第16站，也是中国以外，亚洲唯一一站，对大马留下非常深刻印象的张杰，演唱会全程都十分兴奋、开心，更嘴甜对粉丝大声说：“我爱你”、“觉得今天最大的收获是遇见了现场的歌迷”、“大家那么爱我，我真的是受宠若惊，所以我应该经常来马来西亚给大家唱歌，好吗？”、“我会把你们记在心里面”等，让粉丝对他更为着迷。

张杰以一曲《爱不注解》拉开演唱会的帷幕，随后带来《北斗星的爱》、《越爱越强》，瞬间点燃观众的热情，他演唱《他不懂》时，现场瞬间变大型KTV，唱完后他说：“希望更多的男孩子们更懂女人的心，因为女人心有时候像海底针，最重要是给她一个安全感。”全场立即高喊谢娜，他甜蜜地撒狗粮说：“你看，这样就是安全感。”

行走的CD

张杰也不负“Live王”美名，云顶的高海拔与气压都不影响他飙高音，他的现场演唱，有如行走的CD，让歌迷赞叹不已！当他演唱包括《最美的太阳》、《他不懂》、《明天过后》、《我想》等代表作，都引来全场大合唱，现场反应热烈。他小秀一段性感舞蹈时，更惹得粉丝尖叫不停。

《三生三世》独厚大马歌迷

除了华语歌曲，张杰也选唱了为好莱坞电影《Allied》演唱的推广曲《Give You My World》，演唱《我想》时，他表示，自己一直努力为唱歌的路往前走，他的目标是希望有华人的地方就有自己的音乐。演唱四川方言Rap歌曲《闹啥子嘛闹》后，他还现场教大家讲四川话“我爱你”，现场学马来话的“我爱你”。最让歌迷惊喜的是，他首唱电视剧《三生三世十里桃花》主题曲《三生三世》，说是独厚大马歌迷。

张杰表示，在国外巡演时，很多歌迷都“怼”他，说：“哼！回来的时候我要在机场放很多榴莲。”他怼回粉丝说：“我不怕！好不好！”，说玩后即场大玩“榴莲”梗，特地准备两粒“大榴莲”让现场观众玩传送“榴莲”游戏，看得开心的他更大送福利，现场大派签名海报，掀起一阵抢海报的热闹画面。

他说：“一路上都是以音乐为主，很爱音乐，这10几年只做一件事情，就是做音乐、唱歌，别的什么都没想，在舞台上面要让大家知道“我是歌手”。”演唱会上，他一直感谢歌迷的支持，并称在音乐过程当中，无论是自己在顺境还是逆境，都会继续努力，继续坚持。

曲目：

爱不解释\北斗星的爱\越爱越强\高飞\最美的太阳\勿忘心安\我们都一样\夜空中最亮的星\他不懂\何必在一起\明天过后\Give You My World\三生三世\第一夫人+Take You Down\闹啥子嘛闹\剑心\穿越人海\逆战\我想\一切都值得\仰望星空\这就是爱