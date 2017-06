张杰撒狗粮 给谢娜安全感 娱乐新闻

报道:陈奕蒂

摄影:冯伟权

张杰第一次来马开唱,无论是他或是现场歌迷都兴奋不已,全场歌迷不时跟着他大合唱,不停尖叫,尤其当他每次脱外套都会引来粉丝尖叫,而张杰的太太人虽不在现场,但现场粉丝不时高喊“谢娜!谢娜!”,张杰在提及“女人心像海底针,最重要是给她安全感”,全场立即高喊“谢娜”,他听后甜蜜地说:“你看,这样就是安全感。”让粉丝们猝不及防地被喂了一发狗粮!

(云顶11日讯)由银河集团主办的张杰《我想》世界巡回演唱会大马站,是张杰巡演的第16站,也是中国以外,亚洲唯一一站,对大马留下非常深刻印象的张杰,演唱会全程都十分兴奋、开心,更嘴甜对粉丝大声说:“我爱你”、“觉得今天最大的收获是遇见了现场的歌迷”、“大家那么爱我,我真的是受宠若惊,所以我应该经常来马来西亚给大家唱歌,好吗?”、“我会把你们记在心里面”等,让粉丝对他更为着迷。

张杰以一曲《爱不注解》拉开演唱会的帷幕,随后带来《北斗星的爱》、《越爱越强》,瞬间点燃观众的热情,他演唱《他不懂》时,现场瞬间变大型KTV,唱完后他说:“希望更多的男孩子们更懂女人的心,因为女人心有时候像海底针,最重要是给她一个安全感。”全场立即高喊谢娜,他甜蜜地撒狗粮说:“你看,这样就是安全感。”

行走的CD

张杰也不负“Live王”美名,云顶的高海拔与气压都不影响他飙高音,他的现场演唱,有如行走的CD,让歌迷赞叹不已!当他演唱包括《最美的太阳》、《他不懂》、《明天过后》、《我想》等代表作,都引来全场大合唱,现场反应热烈。他小秀一段性感舞蹈时,更惹得粉丝尖叫不停。

《三生三世》独厚大马歌迷

除了华语歌曲,张杰也选唱了为好莱坞电影《Allied》演唱的推广曲《Give You My World》,演唱《我想》时,他表示,自己一直努力为唱歌的路往前走,他的目标是希望有华人的地方就有自己的音乐。演唱四川方言Rap歌曲《闹啥子嘛闹》后,他还现场教大家讲四川话“我爱你”,现场学马来话的“我爱你”。最让歌迷惊喜的是,他首唱电视剧《三生三世十里桃花》主题曲《三生三世》,说是独厚大马歌迷。

张杰表示,在国外巡演时,很多歌迷都“怼”他,说:“哼!回来的时候我要在机场放很多榴莲。”他怼回粉丝说:“我不怕!好不好!”,说玩后即场大玩“榴莲”梗,特地准备两粒“大榴莲”让现场观众玩传送“榴莲”游戏,看得开心的他更大送福利,现场大派签名海报,掀起一阵抢海报的热闹画面。

他说:“一路上都是以音乐为主,很爱音乐,这10几年只做一件事情,就是做音乐、唱歌,别的什么都没想,在舞台上面要让大家知道“我是歌手”。”演唱会上,他一直感谢歌迷的支持,并称在音乐过程当中,无论是自己在顺境还是逆境,都会继续努力,继续坚持。

曲目:

爱不解释\北斗星的爱\越爱越强\高飞\最美的太阳\勿忘心安\我们都一样\夜空中最亮的星\他不懂\何必在一起\明天过后\Give You My World\三生三世\第一夫人+Take You Down\闹啥子嘛闹\剑心\穿越人海\逆战\我想\一切都值得\仰望星空\这就是爱