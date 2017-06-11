抗日爱国画家 徐悲鸿老师：翁占秋艺术抗枪弹
悠周刊

11/06/201711:52

170612cw01报道：张健欣
摄影：受访者提供

翁占秋，一位人生故事曲折的水墨画大师。曾任南京国民政府行政院秘书长多年的翁大师，也是一名蜚声国际的爱国与民族情操大画家，在抗日期间，他在中国与东南亚展出他的画作筹款救国，也联同几名大师徐悲鸿、杨善深、张丹农及刘海粟等等一起在马新举行书画义卖，筹获的数额约近百万，相等于今日上亿令吉，都一一捐献给中国抗日经费，通过艺术来救国。

后来他落居马来亚，日军的占领我国时，他在金马仑避战祸，悲痛于家国沦陷之余，也抒情于画作，他笔墨秀逸凝重,意境典雅淡远,体现出独特的艺术风格。

他的画在当时获得高度的评价，是一名艺术造诣非常高超的大师，中国最杰出绘画艺术大师 – 徐悲鸿曾是他学生，如果不是在45 岁那年英年早逝，他的名气更不仅于此。

不仅他的艺术，历史也对于翁占秋的人格和爱国情操给予高度评价……

在太平盛世日子里，我们可能单纯认为，画画怎样救国？这只是柔弱的艺术力量，但在当年抗战期，这些出自热血爱国青年画家的作品，都是不可漠视抵抗外敌的强大力量。翁占秋等人多次发动画展筹款，补充中国匮竭国库资源买枪弹抵抗日军。

那个时候，几个中国兵只能共用一把枪，一个倒下，另一个接上去前仆后继奋战。因此，这批爱国艺术家，心里只有一个信念，能帮国家多买几把枪、多几排子弹，就能多杀几个敌人！

当年购买翁占秋画作的，还包括霹雳州苏丹殿下。后来，他的一些作品也捐赠予霹雳州一些寺庙，包括著名的三宝洞与南天洞。当年办画展旨在劝导人们买画救国，让前来参观画展的法国、荷兰名流啧啧称奇，收获各方好评。

唯独可惜，翁占秋先生于1945年12月20日，不幸在怡保市英年早逝，享年45岁。中国福建省龙岩市将翁占秋列入成就卓越的名人列单中。如今，翁占秋儿子翁南山将翁大师存有的遗作，都交给了热爱艺术的收藏家、槟城长大的旅居新加坡殷商骆锦地，委托他珍藏保管先父的画作，骆先生也以钜资回馈。

（左四张）春夏秋冬系列， （右三）《竹林七贤》， （右二）《风尘三圣图》， （右）《柳提停棹》

（左四张）春夏秋冬系列，
（右三）《竹林七贤》，
（右二）《风尘三圣图》，
（右）《柳提停棹》

深入了解翁占秋

翁大师是20世纪初中国著名水墨画家，也是新加坡、马来西亚著名华侨国画家。他原名翁联桂，字占秋，光绪二十五年（1900年）9月19日出生于福建省龙岩市。

在日军侵略中国时期，临危不乱的翁占秋镇定以待，在未受日军施爪的国家积极办画展，缔造为祖国筹资抗战的壮举。在新加坡、马来亚的伟大抗日救国名人传里头，就记载着翁占秋这名未提枪拔刀，靠画作奉献立下功劳的爱国艺术家。

翁占秋出身名门望族，先祖曾是宋朝高官。少年时期，小时曾因在马鞍上健身，而不幸残废一脚，年轻时他胸怀大志，立志到万里之外的国度，学习外国的富国之策。

后来他凭天生敏锐的艺术触觉，掌握了中国传统水墨画与书法。19岁那年，他考获政府奖学金远赴法国巴黎深造。他在巴黎留学近十年，高等政治专门学校就读毕业，考获硕士，再继续进入巴黎大学法科博士班攻读艺术系，均获毕业证书，是福建省少数留洋学生考获三个专科的拔尖人才。

回国后，他成为政治社会活动家和艺术家，甚至在南京国民政府行政院任秘书、大学教授，日报《中央》特约撰述员。出任军政部广东第二兵工厂上校主任秘书。当年日本侵华，狂轰滥炸华南擘划，他保全了兵工厂所制造贮藏的军火。

广州沦陷后，他去了香港、南洋，特别在新加坡、槟城、怡保各地首次举办个人画展，向侨胞宣传祖国文化的同时，亦将画展义卖所得的国币百万元（约目前币值逾亿元）全数捐给了中国抗战与赈灾经费，他本身则节俭过日子而已。

后来，日寇南侵南洋诸岛数年间，翁占秋蛰伏在怡保等地，以逃过暴敌的迫害。日寇投降后，占秋从事文化事业，倾助怡保《建国日报》，而且也常供稿。

少数留学海外的中国学生

天资聪慧的翁占秋，不仅骨子里才华横溢，更是三个专科的高材生。在巴黎国立高等政治专门学校就读毕业，获政治学硕士学位。继入巴黎大学法科博士班，攻读法国文学，又在巴黎国立艺术大学钻研艺术，均获毕业证书。

翁占秋最广为人知的学生，莫过于中国杰出绘画艺术大师 – 徐悲鸿。当年翁占秋指导留学法国的中国学生，让他们掌握先进的绘画技术与更流利的法语，而他和徐悲鸿就在这般师生关系中结缘，而后成为挚交。

在法国留学时期，结合中西艺术气质于一身的翁占秋，锋芒初崭露。直至1927年回国后，他是当代中国留洋学生当中，唯一考获三项专科的高学历生，实力备受敬重。这也为他后期政治社会活动家、艺术家等工作，打下坚实基础。

回国后的翁占秋，投身服务南京政府，肩负多项重要职责。他曾出任行政秘书长多年，更是国立中央大学教授、《南京早报》编辑、《中央日报》特约撰述员。但即使职务繁重，他仍醉心于绘制和展览艺术画作，作品更以人物、风景、大自然与静物，四大类闻名于美术界。

管震民简介：伟大教育家，他的大儿子被日军折磨惨死，老婆孙子也被严重影响而不幸死亡。是一个槟城伟大的斗士。为翁大师题，是槟城一个重要精神斗士，是中华民族的领导。

管震民简介：伟大教育家，他的大儿子被日军折磨惨死，老婆孙子也被严重影响而不幸死亡。是一个槟城伟大的斗士。为翁大师题，是槟城一个重要精神斗士，是中华民族的领导。

翁大师的爱国情操

1937年中国抗日战争爆发，中国被日军攻城掠地、鲸吞蚕食，导致举国民不聊生。翁占秋开始在香港、新加坡和马来亚等地举办画展，以卖画救国的方式筹募抗战经费，拯救更多无辜受害的老百姓。

翁占秋辛苦筹办画展目的，一则筹集抗日经费，再则向侨胞宣传祖国文化，所有赈款都用在支援祖国抗御外敌的入侵，并且协助数以万计逃离国家的中国难民。如此高亢的爱国志士与慷慨的慈悲心，深受众人认同与赏识。

百菊图闻名于世

翁占秋先生绘画天资聪颖，技艺高超，龙擅长水彩画，得欧洲西洋画的精髓画为体，中外合壁的一幅幅精妙画作。在南京时，常到中山陵描绘菊花，近百幅，为当时的官员朋友所喜爱，争为题咏。

在南京的任期间，翁占秋先生开始了其著名画册《百菊图》的创作，透过色彩与东西方融汇的绘画造诣，逼真体现了中国革命先行者孙中山先生陵墓满目琳琅的菊花生态。

菊花，它以淡雅的色彩、高洁的品性触动了人们的情愫。在中国文化中，梅、兰、竹、菊被称为“花中四君子”，是崇高的象征。 这本《百菊图》的菊花，是翁占秋先生不朽的作品之一，透彻融汇了中西合璧的作画风格，展现了菊花细腻柔美而又不畏严寒的气节。每一幅菊花谱，都配上翁先生身边闻人好友，诸如蔡元培、于右任、徐悲鸿、王云五等等的一首题词或诗作，完成后添缀锦上添花之效。

有人说：菊花本最俗描，历来画家，都感棘手。而翁氏于此，却最擅长，用水彩画出了一幅幅炉火纯青的精妙之作。可见翁占秋画功技艺超凡，用细腻刻画诠释了菊花的生动与灵性。

翁占秋后裔妥善保留他当年在巴黎博士毕业以及在民国被委以重任的证书和文件。

翁占秋后裔妥善保留他当年在巴黎博士毕业以及在民国被委以重任的证书和文件。

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