抗日爱国画家 徐悲鸿老师：翁占秋艺术抗枪弹 悠周刊

报道：张健欣

摄影：受访者提供

翁占秋，一位人生故事曲折的水墨画大师。曾任南京国民政府行政院秘书长多年的翁大师，也是一名蜚声国际的爱国与民族情操大画家，在抗日期间，他在中国与东南亚展出他的画作筹款救国，也联同几名大师徐悲鸿、杨善深、张丹农及刘海粟等等一起在马新举行书画义卖，筹获的数额约近百万，相等于今日上亿令吉，都一一捐献给中国抗日经费，通过艺术来救国。

后来他落居马来亚，日军的占领我国时，他在金马仑避战祸，悲痛于家国沦陷之余，也抒情于画作，他笔墨秀逸凝重,意境典雅淡远,体现出独特的艺术风格。

他的画在当时获得高度的评价，是一名艺术造诣非常高超的大师，中国最杰出绘画艺术大师 – 徐悲鸿曾是他学生，如果不是在45 岁那年英年早逝，他的名气更不仅于此。

不仅他的艺术，历史也对于翁占秋的人格和爱国情操给予高度评价……

在太平盛世日子里，我们可能单纯认为，画画怎样救国？这只是柔弱的艺术力量，但在当年抗战期，这些出自热血爱国青年画家的作品，都是不可漠视抵抗外敌的强大力量。翁占秋等人多次发动画展筹款，补充中国匮竭国库资源买枪弹抵抗日军。

那个时候，几个中国兵只能共用一把枪，一个倒下，另一个接上去前仆后继奋战。因此，这批爱国艺术家，心里只有一个信念，能帮国家多买几把枪、多几排子弹，就能多杀几个敌人！

当年购买翁占秋画作的，还包括霹雳州苏丹殿下。后来，他的一些作品也捐赠予霹雳州一些寺庙，包括著名的三宝洞与南天洞。当年办画展旨在劝导人们买画救国，让前来参观画展的法国、荷兰名流啧啧称奇，收获各方好评。

唯独可惜，翁占秋先生于1945年12月20日，不幸在怡保市英年早逝，享年45岁。中国福建省龙岩市将翁占秋列入成就卓越的名人列单中。如今，翁占秋儿子翁南山将翁大师存有的遗作，都交给了热爱艺术的收藏家、槟城长大的旅居新加坡殷商骆锦地，委托他珍藏保管先父的画作，骆先生也以钜资回馈。

深入了解翁占秋

翁大师是20世纪初中国著名水墨画家，也是新加坡、马来西亚著名华侨国画家。他原名翁联桂，字占秋，光绪二十五年（1900年）9月19日出生于福建省龙岩市。

在日军侵略中国时期，临危不乱的翁占秋镇定以待，在未受日军施爪的国家积极办画展，缔造为祖国筹资抗战的壮举。在新加坡、马来亚的伟大抗日救国名人传里头，就记载着翁占秋这名未提枪拔刀，靠画作奉献立下功劳的爱国艺术家。

翁占秋出身名门望族，先祖曾是宋朝高官。少年时期，小时曾因在马鞍上健身，而不幸残废一脚，年轻时他胸怀大志，立志到万里之外的国度，学习外国的富国之策。

后来他凭天生敏锐的艺术触觉，掌握了中国传统水墨画与书法。19岁那年，他考获政府奖学金远赴法国巴黎深造。他在巴黎留学近十年，高等政治专门学校就读毕业，考获硕士，再继续进入巴黎大学法科博士班攻读艺术系，均获毕业证书，是福建省少数留洋学生考获三个专科的拔尖人才。

回国后，他成为政治社会活动家和艺术家，甚至在南京国民政府行政院任秘书、大学教授，日报《中央》特约撰述员。出任军政部广东第二兵工厂上校主任秘书。当年日本侵华，狂轰滥炸华南擘划，他保全了兵工厂所制造贮藏的军火。

广州沦陷后，他去了香港、南洋，特别在新加坡、槟城、怡保各地首次举办个人画展，向侨胞宣传祖国文化的同时，亦将画展义卖所得的国币百万元（约目前币值逾亿元）全数捐给了中国抗战与赈灾经费，他本身则节俭过日子而已。

后来，日寇南侵南洋诸岛数年间，翁占秋蛰伏在怡保等地，以逃过暴敌的迫害。日寇投降后，占秋从事文化事业，倾助怡保《建国日报》，而且也常供稿。

少数留学海外的中国学生

天资聪慧的翁占秋，不仅骨子里才华横溢，更是三个专科的高材生。在巴黎国立高等政治专门学校就读毕业，获政治学硕士学位。继入巴黎大学法科博士班，攻读法国文学，又在巴黎国立艺术大学钻研艺术，均获毕业证书。

翁占秋最广为人知的学生，莫过于中国杰出绘画艺术大师 – 徐悲鸿。当年翁占秋指导留学法国的中国学生，让他们掌握先进的绘画技术与更流利的法语，而他和徐悲鸿就在这般师生关系中结缘，而后成为挚交。

在法国留学时期，结合中西艺术气质于一身的翁占秋，锋芒初崭露。直至1927年回国后，他是当代中国留洋学生当中，唯一考获三项专科的高学历生，实力备受敬重。这也为他后期政治社会活动家、艺术家等工作，打下坚实基础。

回国后的翁占秋，投身服务南京政府，肩负多项重要职责。他曾出任行政秘书长多年，更是国立中央大学教授、《南京早报》编辑、《中央日报》特约撰述员。但即使职务繁重，他仍醉心于绘制和展览艺术画作，作品更以人物、风景、大自然与静物，四大类闻名于美术界。

翁大师的爱国情操

1937年中国抗日战争爆发，中国被日军攻城掠地、鲸吞蚕食，导致举国民不聊生。翁占秋开始在香港、新加坡和马来亚等地举办画展，以卖画救国的方式筹募抗战经费，拯救更多无辜受害的老百姓。

翁占秋辛苦筹办画展目的，一则筹集抗日经费，再则向侨胞宣传祖国文化，所有赈款都用在支援祖国抗御外敌的入侵，并且协助数以万计逃离国家的中国难民。如此高亢的爱国志士与慷慨的慈悲心，深受众人认同与赏识。

百菊图闻名于世

翁占秋先生绘画天资聪颖，技艺高超，龙擅长水彩画，得欧洲西洋画的精髓画为体，中外合壁的一幅幅精妙画作。在南京时，常到中山陵描绘菊花，近百幅，为当时的官员朋友所喜爱，争为题咏。

在南京的任期间，翁占秋先生开始了其著名画册《百菊图》的创作，透过色彩与东西方融汇的绘画造诣，逼真体现了中国革命先行者孙中山先生陵墓满目琳琅的菊花生态。

菊花，它以淡雅的色彩、高洁的品性触动了人们的情愫。在中国文化中，梅、兰、竹、菊被称为“花中四君子”，是崇高的象征。 这本《百菊图》的菊花，是翁占秋先生不朽的作品之一，透彻融汇了中西合璧的作画风格，展现了菊花细腻柔美而又不畏严寒的气节。每一幅菊花谱，都配上翁先生身边闻人好友，诸如蔡元培、于右任、徐悲鸿、王云五等等的一首题词或诗作，完成后添缀锦上添花之效。

有人说：菊花本最俗描，历来画家，都感棘手。而翁氏于此，却最擅长，用水彩画出了一幅幅炉火纯青的精妙之作。可见翁占秋画功技艺超凡，用细腻刻画诠释了菊花的生动与灵性。