“父”纵然离去 “爱”一直都在

报导/彭可晶

摄影/黄嘉婗,受访者提供

她的父亲，纵然已经离世，而那陪伴她大半生，最有重量的身影，始终鲜明地，跳跃在时光隧道里，流动在缓缓的记忆中。和父亲一样毕生奉献教育界的陈华华校长，重新翻阅与父亲的点滴，父亲，原来一直活在她的心中。

父亲，是她人生路上的参天大树，一路为她挡风遮雨，在父亲的言传身教下，在龙蛇混杂社区长大的她，成了与父亲一样桃李满门的教育工作者。刚退下岗位不久的槟城韩江小学前校长陈华华，谈起辞世三年多的父亲-陈存生校长，这个与自己无话不谈的人生向导，她悲欣交集，思念，不曾间断。

问起老槟城，他们都说：“从前的槟岛大路后相公园就出豆干豆腐豆芽佬啊！”在这个人们眼中有点复杂的老社区，短短数十年却出了两位校长，而两人是父女。前些年辞世的陈存生校长，与刚退下岗位不久的陈华华校长，就是让当地人引以为傲的楷模。

“父亲，是我的偶像。”父亲嘎然而止的生命，让陈华华校长陷入长达一年的悲痛，如今谈起父亲，勾勒出两人相处的点滴，她发现，父亲留给自己无形的财富，毕生受用，就像父亲仿佛未曾离去。

“我是父亲的第一个女儿，和父亲的生肖一样肖鸡。”命运的奥妙，紧紧地牵著两父女。“小时候，曾经有一小段日子，觉得父亲爱哥哥们多于我，因为前面三个哥哥都可以上幼儿园，轮到我的时候，社区里唯一的幼儿园关闭了，我误以为父亲不爱我……”

是我人生导师

“小时候，父亲常常会和我们分享他在学校的生活点滴，我当老师后，我也和父亲分享我的教学生活。当上校长后，每次需要公开演讲，都是父亲帮我拟稿或润稿。我每天下班后，都会回大路后老家和父亲聊天，再回自己的家。每次和毫无隔阂的父亲聊天，心情就会豁然开朗，父亲是我的人生导师。”

陈华华校长在教育界工作表现亮眼，数度获得槟州教育局肯定为全槟模范校长，于2011至2014年间，更是连续4年荣获大马教育部颁发的全国卓越掌校人奖。她掌晓的韩江小学于2013及2015年获得教育部“卓越模范学校”及“高表现学校”。

2013年，陈华华校长获全槟模范校长奖，她的父亲当时已经行动不便，但仍坚持要兄长载著他，悄悄地抵达颁奖典礼现场-高渊培德小学，见证女儿荣耀的一刻。“我站在台上致辞，看到礼堂后方坐在轮椅的父亲，当下的心情五味杂陈，也心疼父亲舟车劳顿……”校长忆起父亲，不禁眼泛泪光。

2013年圣诞节隔日，久病且年事已高的父亲离世，她悲伤得不能自己：“当时大家都说我‘肖了（福建话（疯了））’，2014年1月，学校开学，我一直躲在校长室哭，一整年都几乎是这样的情况，我无法走出悲伤，坦白说工作表现也受到些许影响，所幸所有同事都非常体谅，非常感谢当时候同事们对我的包容。”

而时间总是继续的走，父亲确实离开了，但父亲永驻心头，像一抹午后轻轻拂过脸颊的风，她想他的时候，翻一翻老照片，想一想他的教诲，其实，他一直都在。

小时就视他为偶像

“父亲在吉打当校长，后来调回来槟城，当时候缠脚的祖母年事已高，我的伯母就推荐当时孤苦无依寄居在亲戚家的母亲来当帮佣，不图薪资只图栖身之处的母亲，最后成了父亲的贤内助。父亲身边其实不缺对象，但当时候父亲认为母亲孤苦无依，更需要一个家，更需要照顾，他不顾‘门当户对’，就这么娶了母亲。

谈到父亲的好，总是说不尽。“父亲是社区里最德高望重的人，小时候很多人来我们家寻求协助，大家都不认识字，请父亲帮忙写信回家。看著父亲的背影，我当时候就视他为偶像。而我们家世代是养猪和种豆芽做豆干的，父亲教书下课后，还是挽起衣袖帮忙伯伯叔叔一起工作，并没有觉得自己高人一等。

父亲对我的爱总是毫无保留。“21岁的我在双溪大年师训学院念书，那时候年纪小，不知道人在外地要报喜不报忧，以免父母担忧的道理。一次我皮肤过敏，就打电话回家告诉爸爸说自己很不舒服。”电话搁下了，她以为只是普通的一通撒娇电话。

过了两天，父亲竟骑著伟士牌（Vespa）摩托车载著母亲，从槟岛来到双溪大年，骑了一两个小时车程（从前没有高速公路），带著母亲熬煮的羊肉红枣汤来探望，那天，父亲站在宿舍外唤我：“华啊华，在吗？”

谈起旧事，陈华华校长不禁眼泛泪光，她心疼父亲，也自责自己不该告诉父亲。“后来有个乡亲娶了双溪大年媳妇，他们知道父亲心悬人在外地的女儿，只要有开车去双溪大年，就会主动载父亲一起去，父亲就可以去看我。”

无私人格 让人敬重

岁月更迭，父亲长流不息的爱，让她感受到，父亲爱她，甚过于爱自己。“父亲非常疼爱女儿，小时候我们家里没有汽车，听著同学说市区的繁华，海边的浪花，我们好向往大路后以外的世界，父亲知道了，就常常带著我和妹妹们，搭三号巴士到市区去兜风。”

“母亲来自班台亚齐，是一名孤儿，没有娘家，但父亲常常会带我们全家搭巴士上山兜风，就象征母亲回娘家了，在巴士上，父亲还会给我们讲故事……就算这么多年过去，我还是很怀念那段已经泛黄的温暖时光。”

昔日教员薪水低微，“当时我的伯父因疑涉左派活动而被谴返中国，父亲要供奉老母亲，还要养家，但他还是把自己薪资的一半寄到中国救济伯父。父亲的无私人格，让我非常敬重。”而在苦哈哈的日子里，父亲也只苦自己不苦孩子。“父亲对我们的爱，接近宠溺吧。”

“大路后有家杂货铺，每到月底父亲领了薪资，就骑著脚车领著我们几个孩子去还上个月的赊账，再让我们买东西吃。小孩子就爱那种奶油夹心饼干，父亲不是买一两斤，而是一整桶，杂货店老板劝父亲说：、没钱就别让孩子吃这么好。‘可是父亲摆摆手，还是让我们欢天喜地的把饼干带回家。”

“父亲工作忙，常常他忙完我们已经入睡，但是他还是会拖著疲惫的身躯一一检查我们的功课，隔天我们必须清晨五点起床，听父亲告诉我们功课哪里做不对要修改……”从不以忙碌推卸责任的父亲，让陈华华校长与兄弟姐妹们更敬仰他。

陈存生校长一生传奇，除了献身教育一辈子，也曾撰写《骆文秀外传》，在退休后也曾以艺名“大路”在丽的呼声主持“厦语说故事”，是槟城首个“讲古佬”。他的七个儿女四男三女中，三个女儿都继承他的衣钵，成为校长与老师。

以父亲为傲的陈华华坦言，她的婚姻也是由父亲做主。“我认为父亲悉心挑选的对象，一定是经过严格的审视，如不抽烟喝酒赌博等。”如今家庭美满和乐的陈华华校长，验证了父亲当年的眼光。

看着父亲 一天天衰老

“父亲跌倒行动不便后，我就负责夜间的照护工作。父亲只是行动不便，但思维很清晰，夜里，两父女天文地理聊不停，现在很后悔没有记录当时父亲的说话，为父亲的生命风华做记录，那段一年多的日子，是很珍贵的，我珍惜又不舍，看著父亲一天天衰弱……”

白天工作夜里照护，挺著的，是她对父亲的爱。“白天是母亲兄长妹妹与侄女在照顾，全家人齐心把父亲照顾得好好的。“父亲真的很贴心，连过世都选不麻烦大家的日子，他的头七是1月1号，大家都不用请假……”