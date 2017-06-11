遭妈妈独留在车逾15小时　德州小姊妹热死

美国德州一名年轻妈妈日前与友人外出，故意把两名年幼女儿留在车内不顾超过15小时。一对小姊妹在摄氏33度的高温下，晕倒在车内。

该名母亲事后发现女儿昏倒，但未有及时报警，直到朋友说服她后才把女儿送院，最终导致两名女孩不治。

19岁的霍金斯（Amanda Hawkins）周二晚上大约9时，与一名16岁男友人及其他朋友在附近一间屋聚会，把分别只有1岁及2岁的女儿留在车内。

2名小女孩当晚不停哭，期间霍金斯的男友人曾在车上过夜，惟一直没有人把孩子带出车。纵使有朋友曾警告她孩子可能会有危险，霍金斯直到周三中午才带她们下车。

虽然一对小姊妹当时早在高温下热得晕倒在车，霍金斯其时仍因不想惹上麻烦，而未有打算把女儿送医求助。后来，经朋友说服后，霍金斯终把女孩送院；但指两名女儿是在公园吸入一些花粉后昏倒。

孩子们终在当日下午5时，送院不久后死亡。

警方其后调查事件，霍金斯在问话期间承认独留两名女儿在车内。警方周四拘捕霍金斯，并以遗弃小孩及危害孩子安全2项罪名，向她作出起诉。一经定罪，霍金斯将面临最高2年监禁的刑罚。警员在声明中表示，是次的案件是其入行37年来，见过最恐怖的一宗危害孩子安全案件。